Πώς θα ήταν τα φτερά τους αν πετούσαν οι άνθρωποι - Και πόσο μεγάλα

Προφανώς και θα ήταν σε μεγάλο βαθμό θέμα του βάρους του ατόμου- ωστόσο μπορεί να προσδιοριστεί ένα κάποιο εύρος: Όπως λέει ο Τάι Χέντρικ, καθηγητής Βιολογίας στο University of North Carolina at Chapel Hill, κάποιος 70 κιλών και ύψους τουλάχιστον 1,5 μέτρων θα έπρεπε να έχει άνοιγμα φτερών περίπου 6 μέτρων. Ο Χέντρικ κατέληξε σε αυτές τις τιμές με βάση μια εξίσωση που είχε αναπτύξει ο Ρόμπερτ Νουντς, λέκτορας Βιολογικών Επιστημών του University of Manchester και την είχε παρουσιάσει το 2007 στο Journal of Avian Biology. Εκεί περιέγραφε την κλίμακα των παραμέτρων των φτερών των πουλιών σε σχέση με τη μάζα του σώματος.