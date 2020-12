RootlessRoot: Παγκόσμια πρεμιέρα της νέας παράστασης στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση είχε προγραμματιστεί να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020, αλλά αναβλήθηκε στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων της Πολιτείας για τη δημόσια υγεία. Τον Σεπτέμβριο του 2020 άρχισαν εκ νέου πρόβες, αλλά και πάλι η παράσταση δεν πρόλαβε να κάνει πρεμιέρα με κοινό. Η κινηματογραφημένη εκδοχή της αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μεικτό είδος, αλλά παράλληλα να αναδειχθεί και να υπερτονιστεί η σημασία των παραστατικών τεχνών, προετοιμάζοντας την επιστροφή καλλιτεχνών και θεατών στους φυσικούς χώρους, στη ζωντανή συνθήκη που αποτελεί μια διαφορετική, πολύτιμη εμπειρία.

Η παραγωγή θα παραμείνει διαθέσιμη στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση έως τις 2 Ιανουαρίου στις 21:00.

Συντελεστές Stones & Bones

Καλλιτεχνική Διεύθυνση & Χορογραφία: Rootlessroot - Λίντα Καπετανέα, Jozef Fruček

Με τις: Λίντα Καπετανέα, Έλενα Τοπαλίδου, Μάρθα Φριντζήλα, Hyaejin Lee, Anna Calsina Forrellad

Μουσική Σύνθεση: Βασίλης Μαντζούκης

Μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μανουηλίδης

Σκηνικά & Εικαστική Επιμέλεια: Thomas Randall-Page, Peter Randall-Page

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Πάρις Μέξης

Ηχητικός Σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης

Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Κοστούμια: Isabelle Lhoas

Επιμέλεια Κειμένων: Ιωάννα Νασιοπούλου

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

Στην παράσταση ακούγεται το τραγούδι “How Should I Your True Love Know”. Στίχοι: The first of Shakespeare’s Ophelia’s “Mad Songs”, Hamlet, Act IV Scene 5. Παραδοσιακό τραγούδι αγνώστου δημιουργού

Κινηματογράφηση

Creative Head: Χρήστος Σαρρής

Κινηματογράφηση: dotmov

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος

Διεύθυνση Παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Κάμερα: Ξενοφώντας Βαρδαρός, Λεωνίδας Παπαφωτίου, Γαβριέλα Γερολέμου, Γιώργος Χαρίσης, Σοφία Σφυρή

Μοντάζ: Σοφία Σφυρή

Post Production: Παναγιώτης Παρνασσάς

Μείξη ήχου: Χρήστος Παραπαγκίδης

Οργάνωση κινηματογραφικής παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη υπήρξε συμπαραγωγός στο πρώτο έργο των RootlessRoot που παρουσιάστηκε στη Μικρή Σκηνή της, το Eyes In The Colors Of The Rain (2011). Έχει επίσης κάνει την παραγωγή και έχει παρουσιάσει τα έργα τους, Kireru (2012) και Europium (2015), ενώ παράλληλα έχει υποστηρίξει τις περιοδείες τους ανά τον κόσμο. Το Kireru παρουσιάστηκε σε φεστιβάλ στην Ιταλία, στην Ελβετία και στη Σλοβακία, ενώ το Europium περιοδεύει τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής, όπως στο Χονγκ Κονγκ, και έχει παρουσιαστεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές, όπως στο Stadsschouwburg του Άμστερνταμ και στη Vilette του Παρισιού.

Από την αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας, οι RootlessRoot έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στη σκηνική αξιοποίηση υλικών, που η χρήση τους από τους περφόρμερ δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις. Στο Stones & Bones, σε πρωτότυπη μουσική του Βασίλη Μαντζούκη, πέντε ερμηνεύτριες κινούν με τις δυνάμεις τους βαριά και άκαμπτα μαρμάρινα γλυπτά κατασκευασμένα από τους Peter και Thomas Randall-Page. Το λευκό μάρμαρο, αυτό το υλικό με τη μεταφυσική διάσταση, το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το υλικό των ναών και των επιβλητικών κατασκευών, τίθεται με την απαράμιλλη ομορφιά του στο επίκεντρο του έργου. Οι πέντε ερμηνεύτριες έρχονται αντιμέτωπες με το βάρος και τη σκληρότητά του και δημιουργούν ένα τοπίο που κατακλύζεται από τους ήχους της προσπάθειας να συνομιλήσουν μαζί του.

Η ομάδα κινηματογράφησε όλη τη διαδικασία παραγωγής του έργου, από τη στιγμή που κόπηκε το μάρμαρο μέχρι τη μεταφορά του στη σκηνή της Στέγης και από το στήσιμο της παράστασης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η δουλειά της ομάδας υποστηρίχθηκε από σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς, ήδη από την ίδρυσή της, ενώ αργότερα ήρθαν οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Akram Khan και ο John Parish, οι περιοδείες σε μια σειρά από χώρες, καθώς και σημαντικά βραβεία και διακρίσεις.