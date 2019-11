Σε δημοπρασία χειρόγραφα με στίχους τραγουδιών του Ελτον Τζον

Τα χειρόγραφα στίχων των τραγουδιών του Ελτον Τζον «Candle in the Wind», «Border Song» και «Goodbye Yellow Brick Road», αναμένεται να πουληθούν σε δημοπρασία, στις 9 Δεκεμβρίου στο Λος Αντζελες, από τον οίκο Bonham’s.

O Μπέρνι Τόπιν, κάτοχος ενός μεγάλου αρχείου με πρωτότυπα χειρόγραφα στίχων τραγουδιών του Ελτον Τζον, έδωσε πέρυσι σε δημοπρασία τη συλλογή του. Ομως από αυτή τη συλλογή έλειπε ένας σημαντικός αριθμός επιτυχιών, ανάμεσά τους και τα χειρόγραφα που θα διατεθούν προς πώληση. Τα χειρόγραφα που βγαίνουν στο «σφυρί», βρέθηκαν στη κατοχή της πρώην συζύγου του Τόπιν, Μαξίν.

«Σκέφτηκα ότι, έχοντας και απολαμβάνοντας αυτούς τους μυθικούς θησαυρούς για 40 χρόνια, καιρός ήταν να τα απολαύσει κάποιος άλλος», δήλωσε η Τόπιν στο περιοδικό Rolling Stone. «Και με αυτό το πυρετώδες ενδιαφέρον για τον Έλτον, η φετινή χρονιά ανήκει πραγματικά σε εκείνον, με την κυκλοφορία της ταινίας “Rocketman” και την αυτοβιογραφία του “Me”. Θεώρησα ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή», πρόσθεσε.

Οσον αφορά το κόστος των προσφορών ο οίκος δημοπρασιών εκτιμά ότι το χειρόγραφο με τους στίχους του «Candle In The Wind» μπορεί να φτάσει μεταξύ 150.000 και 250.000 δολάρια, όπως και για το «Goodbye Yellow Brick Road», το χειρόγραφο με τους στίχους του «Saturday Night’s Alright For Fighting» 100.000 με 200.000 δολάρια, 80.000 με 120.000 δολάρια το χειρόγραφο με τους στίχους του «Bernie and the Jets» και 30.000 με 50.000 για το «Border Song».

Η Μαξίν έχει στη συλλογή της και το χειρόγραφο με τους στίχους του «Your Song», αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα το πωλήσει ή ίδια.

Πηγή: Rolling Stone