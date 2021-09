Στην εικαστικό Στεφανία Στρούζα το βραβείο Inspire του MoMus

«Για την σύλληψη, την πρωτοτυπία, τον προβληματισμό και την συνάφειά της με τον χώρο στον οποίο έχει παρουσιαστεί και με τον οποίο δυνητικά συνδιαλέγεται» τιμάται η εικαστικός Στεφανία Στρούζα και το πρότζεκτ της με τίτλο «She of the Jade Skirt» με το Βραβείο Inspire 2021 από το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Το πρότζεκτ «She of the Jade Skirt» («Εκείνη με την σμαραγδένια φούστα») της Στεφανίας Στρούζα αποτελείται από γλυπτικά έργα καθώς και μια σειρά από μονοτυπίες και επιτοίχια ανάγλυφα. Τα έργα εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος artist-in-residence στην Πόλη του Μεξικού με την υποστήριξη του Austrian Cultural Forum (Μάρτιος-Ιούνιος 2018) και παρουσιάστηκαν ως ένα συνεκτικό σώμα δουλειάς στο πλαίσιο του studio residency στο MANA Contemporary στις ΗΠΑ (Οκτώβριος 2018-Μάρτιος 2019). Εξετάζοντας την εξέλιξη της Πόλης του Μεξικού σε σχέση με το νερό, το «She of the Jade Skirt» διαμορφώνει μια αφήγηση που ξεκινά από το ιδιαίτερο γεγονός ότι η προκολομβιανή πόλη, που ιδρύθηκε πάνω σε ένα εκτεταμένο σύστημα λιμνών, τώρα βυθίζεται σταδιακά. Ο τίτλος αναφέρεται στην Chalchiuhtlicue, τη γυναικεία θεότητα των ποταμών και του τοκετού, η οποία στην κοσμολογία των Αζτέκων αντιπροσώπευε το νερό ως ζωτική πηγή αλλά και ως απειλή υπό μορφή πλημμυρών. Τα γλυπτά αντλούν μορφολογικές αναφορές από προκολομβιανούς χάρτες καθώς και από την ίδια την αρχιτεκτονική πραγματικότητα της πρωτεύουσας. Αντιστοίχως, οι υλικότητες των έργων φέρουν περιβαντολλογικούς συμβολισμούς «αποτυπώνοντας» τις σταδιακές διακυμάνσεις και μεταμορφώσεις του τοπίου από το υγρό στο ξηρό και από το φυσικό στο ανθρωπογενές. Το «She of the Jade Skirt» συσχετιζόμενο με μια ευρύτερη οικοφεμινιστική προσέγγιση, δομεί μια φαντασιακή και υλική συνθήκη που αφορά την σχέση υδάτων, αστικής υπερανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής.