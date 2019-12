«Just a bowl of cherries»: 12 Έλληνες και ξένοι εικαστικοί στην Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Δώδεκα Έλληνες και ξένοι εικαστικοί δημιουργοί επιχειρούν να δώσουν τη δική τους απάντηση μέσα από την ομαδική έκθεση «Just a bowl of cherries», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και πρόκειται να φιλοξενηθεί στο MOMus- Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Αποθήκη Β1, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 7 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020 (εγκαίνια: Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, 19:00).

Επιμέλεια: Νικόλας Βαμβουκλής

Καλλιτέχνες: Laurie Anderson, Julien Blaine, Gary Colclough, Χρήστος Δεληδήμος, Kiluanji Kia Henda, Tamara MacArthur, Γιώργος Μαραζιώτης, Andrea Pugiotto, Virginia Russolo, Federica Sasso, Helge Skodvin, Julius von Bismarck

Kατά τη διάρκεια των εγκαινίων, στις 7 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η περφόρμανς μακράς διαρκείας «And Baby I Just Melt Away, Fall Like Rain» της Tamara MacΑrthur. Μετά τις πρόσφατες παρουσιάσεις της στη Tate Britain και στο Μουσείο MAXXI, η νέα Γερμανίδα καλλιτέχνις δημιουργεί μια εγκατάσταση ειδικά για MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών που φιλοξενεί μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για τους επισκέπτες.



