Sukaripe: Η αλήθεια νικά τα στερεότυπα

Το **EQUIROM (Equality and freedom from discrimination for Roma)** – Το Κοινό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – υλοποιείται σε τέσσερις χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία. Ο πυρήνας του είναι να άρει τα εμπόδια που ορθώνονται ενάντια στους Ρομά, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές, τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες τους θα πάψουν να βρίσκονται στη σκιά.

- Στο πλαίσιο του EQUIROM έχουν μεταξύ άλλων διοργανωθεί εκπαιδεύσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για επαγγελματίες των ΜΜΕ από όλη τη χώρα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του αντιτσιγγανισμού και την προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς στερεότυπα κάλυψης της επικαιρότητας που αφορά τους Ρομά.