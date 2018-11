Τα παιδιά γράφουν στον παγετώνα STOP GLOBAL WARMING # 1.5°

Στην ουσία, επρόκειτο για μωσαϊκό με πλάκες στην κάθε μία από τις οποίες ενσωματώθηκαν 64 καρτ ποστάλ σε πλαστικοποιημένη μορφή.

Οι πλάκες τοποθετήθηκαν η μία δίπλα στην άλλη σε μια επιφάνεια περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων.

Εκεί μπορεί να αναγνώσει κανείς δύο μηνύματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα: «STOP GLOBAL WARMING # 1.5 °» (Σταματήστε την υπερθέρμανση του πλανήτη#1,5°C) και «WE ARE THE FUTURE GIVE US A CHANCE» (Είμαστε το μέλλον, δώστε μας μια ευκαιρία).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σχολεία από 35 χώρες του κόσμου συμμετείχαν στην εκστρατεία.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι καρτ ποστάλ του τεράστιου αυτού μωσαϊκού θα σταλούν στους συμμετέχοντες της COP24.

Σύμφωνα με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, ο παγετώνας Great Aletsch που «φιλοξένησε» τα μηνύματα των παιδιών και ο οποίος είναι ορατός από το Διάστημα, θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2100.