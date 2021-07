Τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να λάβουμε μια σημαντική επαγγελματική απόφαση

Ας δοκιμάσουμε αυτή την τεχνική απεικόνισης για να εμφανίσουμε τα θαμμένα συναισθήματα. Στη συνέχεια, ας καθορίσουμε τι εκτιμάμε περισσότερο.

Η Σύνθια Πονγκ, προπονήτρια καριέρας και συγγραφέας του «Don’t Stay in Your Lane: The Career Change Guide for Women of Color», συνιστά να αφιερώσουμε τουλάχιστον 20 λεπτά για να αναπνεύσουμε και να κάνουμε ένα διάλειμμα από το να ανησυχούμε για την απόφασή μας προτού οπτικοποιήσουμε το να κάνουμε αποδοχή της κάθε προσφοράς.