Τυνησία: O στρατός έχει περικυκλώσει το κοινοβούλιο μετά την αποπομπή της κυβέρνησης από τον πρόεδρο

via Associated Press A Tunisian police officer scuffles with protesters during a demonstration in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Violent demonstrations broke out on Sunday in several Tunisian cities as protesters expressed anger at the deterioration of the country's health, economic and social situation. (AP Photo/Hassene Dridi)

Αντιμέτωπη με την χειρότερη πολιτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας είναι η Τυνησία εν μέσω της κορύφωσης της πανδημίας. Οχήματα των ένοπλων δυνάμεων της χώρας περικύκλωσαν το κοινοβούλιο αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, μερικές ώρες μετά την αναγγελία του προέδρου της Τυνησίας, Κάις Σαΐντ, ότι αναστέλλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου για έναν μήνα και παύει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χισάμ Μασίσι. Η κίνηση αυτή του προέδρου ερμηνεύεται από τους αντιπάλους του ως ”πραξικόπημα” που θα πρέπει να βρει αντίσταση στους δρόμους. Ο πρόεδρος της τυνησιακής Βουλής και ηγέτης του Ενάχντα, ο Ρασίντ Γανούσι, «βλέπει» «πραξικόπημα εναντίον της επανάστασης και του Συντάγματος», καλώντας τους υποστηρικτές του ισλαμιστικού κόμματος και «τον τυνησιακό λαό» να «υπερασπιστούν την επανάσταση». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο της Βουλής ζητωκραύγασαν καθώς τα στρατιωτικά οχήματα περικύκλωναν το κοινοβούλιο κι άρχισαν να τραγουδούν τον τυνησιακό εθνικό ύμνο.

Anadolu Agency via Getty Images TUNIS, TUNISIA - JULY 26: Tunisian Parliament Speaker Rached Ghannouchi waits at his car in front of parliament building after the soldiers at the parliament gate did not allow Ghannouchi to enter following Tunisian President Kais Saied announced late Sunday that he has fully assumed executive authority in addition to suspending parliament in Tunis, Tunisia on July 26, 2021. (Photo by Nacer Talel/Anadolu Agency via Getty Images)

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της βουλής Γανούσι έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τυνησίας Ρασίντ Γανούσι πραγματοποιεί καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας, αφού εμποδίστηκε να εισέλθει στο κτίριο από άνδρες του στρατού μία ημέρα αφού ανεστάλη η λειτουργία του από τον πρόεδρο της χώρας Κάις Σάγεντ. Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του Τυνήσιου προέδρου που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του μεγαλύτερου κόμματος του κοινοβουλίου, του ισλαμικού Ενάχντα, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γανούσι. Επίσης εμπόδισαν υποστηρικτές του κόμματος να πλησιάσουν στο κοινοβούλιο. Οι δύο αντίπαλες πλευρές άρχισαν να ρίχνουν πέτρες και μπουκάλια η μία εναντίον της άλλης έξω από το κοινοβούλιο. Ο Γανούσι και οι βουλευτές του μετέβησαν στο κοινοβούλιο ήδη από τις 03:00 τα ξημερώματα, αλλά βρίσκονται αποκλεισμένοι έξω από το κτίριο, πίσω από τις κλειστές πόρτες τις οποίες φυλάσσουν στρατιώτες. Ο Ρασίντ Γανούσι πραγματοποιεί καθιστική διαμαρτυρία μέσα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο μαζί με τους βουλευτές του Ενάχντα.

Anadolu Agency via Getty Images TUNIS, TUNISIA - JULY 26: Security forces take security measures around parliament building as supporters of Ennahda Movement stage protest against suspending parliament, assuming executive powers by Tunisian President Kais Saied in Tunis, Tunisia on July 26, 2021. Tunisian President Kais Saied announced late Sunday that he has fully assumed executive authority in addition to suspending parliament. (Photo by Nacer Talel/Anadolu Agency via Getty Images)

SOPA Images via Getty Images

Πολιτική κρίση ενώ η πανδημία κλιμακώνεται Η τυνησιακή κοινή γνώμη είναι απηυδισμένη από τις ατέλειωτες διενέξεις στο κοινοβούλιο και το μπραντεφέρ ανάμεσα στον πρόεδρο και τον επικεφαλής του κοινοβουλίου και του Ενάχντα εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορονοϊού, με το σύστημα υγείας να έχει υποστεί κορεσμό και τεράστιες ελλείψεις, ιδίως οξυγόνου.

Με σχεδόν 18.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19, η Τυνησία των 12 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θνητότητας παγκοσμίως. Χιλιάδες Τυνήσιοι διαδήλωσαν χθες κατά των ηγετών τους, κυρίως κατά του ισλαμικού κόμματος Ενάχντα. Φώναξαν κυρίως συνθήματα κατά του κόμματός αυτού και του πρωθυπουργού τον οποίο υποστηρίζει, Χισάμ Μασίσι, όπως ”Ο λαός θέλει τη διάλυση του Κοινοβουλίου”. ″Αλλαγή καθεστώτος” έγραφαν επίσης ορισμένα πανό.

Η έδρα και τα σύμβολα του Ενάχντα τέθηκαν στο στόχαστρο.

