Θερινό σινεμά στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

Park Your Cinema

Οι προβολές του Park your cinema, της ενότητας υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του ΚΠΙΣΝ , ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο με 4 καλές ταινίες, εκ των οποίων, μία βραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων για παιδιά και ένα ντοκιμαντέρ.

Οι Μπιτλς στην Ινδία / The Beatles and India (2021)

Park Your Cinema Docs

Μια μοναδική ιστορική καταγραφή του αστείρευτου έρωτα ανάμεσα στους Beatles και στην Ινδία, η οποία ξεκίνησε πριν από μισό και πλέον αιώνα.

Σπάνιο υλικό, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες, μαρτυρίες και σχόλια ειδικών μαζί με υλικό από τα ρεπεράζ σ’ αυτή τη μακρινή χώρα ξαναζωντανεύουν το συναρπαστικό ταξίδι του Τζορτζ, του Τζον, του Πωλ και του Ρίνγκο, από το μεγαλείο της δημοσιότητας και τη ζωή τους στη Δύση σ′ ένα απομονωμένο μοναστήρι των Ιμαλαΐων, όπου κατέφυγαν προς αναζήτηση της πνευματικής ευδαιμονίας που θα πυροδοτούσε ένα ανεπανάληπτο δημιουργικό ξέσπασμα τραγουδοποιίας. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική έρευνα του πώς η Ινδία καθόρισε την εξέλιξη του σπουδαιότερου ροκ συγκροτήματος και την πρωτοποριακή συμβολή του στο πλησίασμα δύο τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμών.

Park Your Cinema Kids

Σάββατο 4/9, 20.30, Πανοραμικά Σκαλιά

Η Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού / The Incredible Story of the Giant Pear (2017)

Σκηνοθεσία: Αμαλί Νέζμπι Φικ, Γιόργκεν Λέρνταμ, Φίλιπ Αϊνστάιν Λίπσκι

Διάρκεια: 79’