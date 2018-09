Τι καινούργιο είδα στα περίπτερα της ΔΕΘ...

Πέρα από αυτά ωστόσο, όσοι θα επισκεφθούν το περίπτερο της eduACT θα απολαύσουν δύο event που διοργάνωσε αποκλειστικά για τις ημέρες της Έκθεσης ο οργανισμός, ανοίγοντας και κλείνοντας την αυλαία της. Αρχής γενομένης από την πρώτη Κυριακή της ΔΕΘ(9/9), η « εθνική ομάδα ρομποτικής» που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην παγκόσμια διοργάνωση της FIRST Global στο Μεξικό τον περασμένο Αύγουστο παρουσίασε το ταξίδι της μέχρι τον τελικό μεταφέροντας στο κοινό την εμπειρία της διοργάνωσης και απαντώντας σε ερωτήσεις του κόσμου. Την τελευταία δε Κυριακή(16/9), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πρώτοι το θέμα του φετινού διαγωνισμού, κάνοντας μαζί την αρχή για τη νέα σεζόν.

Ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, στο περίπτερο 14 της 83ης ΔΕΘ θα βρει κανείς την πιο καινοτόμα «γωνιά» στην οποία τα ρομπότ, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία έχουν την τιμητική τους. Μέσα στις δέκα ημέρες της διοργάνωσης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η eduACT παρουσιάζει όλο το εκπαιδευτικό της έργο με τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δωρεάν εργαστήρια ρομποτικής που διοργανώνει η eduACT σε συνεργασία με φορείς της πόλης, όπως το Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ, τη ΧΑΝΘ, το Ωδείο Βορείου Ελλάδος στην Καλαμαριά και τον Εύοσμο, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη Μονή Λαζαριστών και το NOESIS, αλλά φυσικά και στο νέο χώρο του hub της eduACT στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Εκτός από τα εργαστήρια ρομποτικής και κώδικα, οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν τα πάντα σχετικά με το θέμα της νέας σεζόν του πανελλήνιου διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST LEGO League και FIRST LEGO League Jr. που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το TEDx University of Macedonia 2018 - Bigger than ever!

Πλησιάζοντας το σημείο όπου μεταδίδονται ιδέες που δε σταματάνε να εμπνέουν, συνάντησα την Ιωάννα Δανδέλια, διευθύντρια των Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

«ToTEDxUniversityofMacedoniaείναι πλέον μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, έχουμε δηλαδή την δυνατότητα να απευθυνθούμε σε μεγαλύτερο κοινό, και αυτό έγινε μετά από ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, στο TEDfest, ένα συνέδριο που γίνεται για διάφορα TEDx από όλο τον κόσμο. Tο σύνθημα μας για φέτος είναι το «Biggerthanever». Το TEDx διευρύνεται από άποψη κοινού, αλλά ουσιαστικά μεγαλώνουν όλοι οι αριθμοί. Δηλαδή έχουμε περισσότερους εθελοντές, μεγαλύτερη οργανωτική ομάδα, περισσότερες ιδέες που θέλουμε να φέρουμε στον κόσμο. Άλλωστε το σύνθημα του TED είναι «InspiringIdeas», δηλαδή να δώσουμε στον κόσμο όσες περισσότερες ιδέες μπορούμε και να τον εμπνεύσουμε για πράγματα. Φέτος θα έχουμε 12 ομιλητές και 4 performances. Το κύριο event μας θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου 2018 στο Tεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης».

Το φετινό TEDx αναφέρεται σε πράγματα που φέρνουν τον κόσμο κοντά, παρότι φαίνεται να τον οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση.

«Μέσα από πράγματα που θα πουν οι ομιλητές θα εμπνεύσουν το κοινό να ακούσουν τις ιστορίες τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να περάσουν μία μέρα μαζί μας με αντίστοιχα workshops και με ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά θα του δώσουν τη δυνατότητα να σκεφτούν κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Το δικό μας TEDx γίνεται αποκλειστικά από φοιτητές. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό event στη χώρα».