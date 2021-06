Το blockbuster - έκπληξη που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες

Τελικά το «παγκόσμιο blockbuster» που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες είναι η ένατη ταινία « Fast and Furious » της Universal, συνέχεια του «The Fate of the Furious» που βγήκε το 2017.

Παρά την πανδημία, αρκετές αμερικανικές ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες (6 - 17 Ιουλίου), μεταξύ αυτών το «The French Dispatch» του Γουές Άντερσον, το «Stillwater» του Τομ Μακάρθι με τον Ματ Ντέιμον, το «Flag Day» του Σον Πεν και το «Red Rocket» του Σον Μπέικερ, αλλά και δύο ντοκιμαντέρ, του Όλιβερ Στόουν με τίτλο «JFK: Through the Looking Glass» και το «The Velvet Underground» του Τοντ Χέινς.

Με πληροφορίες από Variety