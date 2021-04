«F9»: Βιν Ντίζελ, ιπτάμενα αυτοκίνητα, Σαρλίζ Θερόν και Έλεν Μίρεν στο νέο τρέιλερ

Η Universal έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ του «F9», την ένατη ταινία του δημοφιλούς «Fast and Furious», που είναι η συνέχεια του «The Fate of the Furious» που βγήκε το 2017.

Οι ταινίες του franchise έχουν αποφέρει κέρδη άνω των 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυκλοφορία του πρώτου «Fast and Furious» το 2001 και βεβαίως, το ερώτημα είναι κατά πόσο το «F9» -ένα από τα λίγα εγγυημένα blockbuster του Χόλιγουντ- θα κάνει και πάλι εισιτήρια.

Πρωταγωνιστής στο «F9» είναι (πάντα) ο Βιν Ντίζελ -ο ρόλος του στις ταινίες «Fast and Furious» τον έχει εντάξει στην ελίτ των ηθοποιών με τις υψηλότερες αμοιβές- με νέα άφιξη και κινηματογραφικό αντίπαλο τον Τζον Σίνα, στον ρόλο του αποξενωμένου και κακού αδελφού.

Επίσης, στο «F9» επιστρέφουν δύο μεγάλες κυρίες του σινεμά, η Σαρλίζ Θερόν, που είχε εμφανιστεί στο «The Fate of the Furious» και η Έλεν Μίρεν, η οποία είχε κάνει μία cameo εμφάνιση στην ίδια ταινία (ως μητέρα τότε του Τζέισον Στέιθαμ) και η οποία είχε έναν μεγαλύτερο ρόλο στο «Hobbs and Shaw» (2019).

Μαζί με τον Βιν Ντίζελ είναι ακόμη, οι Μισέλ Ροντρίγκεζ, Κρις «Ludacris» Μπρίτζες, Νάταλι Εμάνιουελ και ο Μάικλ Ρούκερ.

Η ταινία, που σκηνοθετεί ο Τζάστιν Λιν -ακόμη μία επιστροφή, καθώς έχει υπογράψει τέσσερις από τις ταινίες του franchise και ετοιμάζεται για το «Fast & Furious 10»- θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 25 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Indiewire