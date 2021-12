Το πρόβλημα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη γυμνή σκηνή της Μέριλ Στριπ στο «Μη κοιτάτε πάνω»

Ο σκηνοθέτης Άνταμ ΜακΚέι είπε ότι η «ατρόμητη» Μέριλ Στριπ δεν κούνησε ούτε βλέφαρο όταν έμαθε ότι ο ρόλος που υποδύεται στην κωμωδία του Netflix «Μην κοιτάτε πάνω» θα είχε μία σκηνή με γυμνό.

Όμως ο συμπρωταγωνιστής της Λεονάρντο Ντι Κάπριο «είχε πρόβλημα» με τη σκηνή, στην οποία η ντουμπλέζ (body double) που πήρε τη θέση της Μέριλ Στριπ (η οποία υποδύεται την Αμερικανίδα πρόεδρο Τζέινι Όρλιαν), φαίνεται χωρίς ρούχα από πίσω, όπως αποκάλυψε ο ΜακΚέι σε συνέντευξη του στον Guardian.

Ο Ντι Κάπριο «βλέπει τη Μέριλ ως film royalty, ως μέλος της κινηματογραφικής βασιλικής οικογένειας… αν και ίσως η λέξη royalty δεν είναι κομπλιμέντο… έστω, ως μια εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν του άρεσε να τη βλέπει να περπατάει για ένα δευτερόλεπτο γυμνή, με ένα τατουάζ στο κάτω μέρος της πλάτης», πρόσθεσε ο ΜακΚέι, ο οποίος είπε ότι ο Ντι Κάπριο κάποια στιγμή τον ρώτησε «πραγματικά πρέπει να το δείξεις αυτό;» Κι εκείνος απάντησε «είναι η πρόεδρος Όρλιαν. Δεν είναι η Μέριλ Στριπ».

Η Στριπ «ούτε που πετάρισε βλέφαρο» ή «σήκωσε το φρύδι», πρόσθεσε.

Στην ταινία, η 72χρονη Μέριλ Στριπ, υποδύεται μία πρόεδρο που παραπέμπει ευθεώς στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία υποβαθμίζει την έλευση ενός γιγαντιαίου κομήτη που θα καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόρενς είναι δύο επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να προειδοποιήσουν τον κόσμο για την επικείμενη απειλή.

Πριν από λίγες ημέρες, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για τον σεβασμό τον οποίο έδειξαν στη Στριπ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και την παρεξήγηση που προέκυψε, καθώς οι συμπρωταγωνιστές της μεγάλης ηθοποιού την αποκαλούσαν GOAT (the Greatest of All Time, η μεγαλύτερη όλων των εποχών), ενώ η Μέριλ Στριπ νόμιζε ότι την αποκαλούσαν κατσίκα (στα αγγλικά, goat).