Νέες ταινίες: «Spider-Man: No Way Home», «Αμνός», «Μετά την Αγάπη», «Χαμένοι τα Χριστούγεννα»

H πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ισλανδική ταινία όλων των εποχών στις ΗΠΑ και επίσημη πρόταση της Ισλανδίας για τα Όσκαρ.

Ένα μαύρο παραμύθι και ταυτόχρονα μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία με πρωταγωνίστρια τη Νούμι Ραπάς (The Girl with the Dragon Tattoo).

Ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που ζουν σε μια απομονωμένη φάρμα στη βόρεια Ισλανδία, αποφασίζουν να μεγαλώσουν σαν να είναι παιδί τους ένα μυστηριώδες νεογέννητο αρνάκι που βρίσκουν στο αγρόκτημά τους, χωρίς να φαντάζονται τι θα επακολουθήσει.

Η Μαρία και ο Ίνγκβαρ είναι ένα ζευγάρι Ισλανδών κτηνοτρόφων, που έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, και είναι βυθισμένοι στη θλίψη. Για να καλύψουν το συναισθηματικό κενό τους, αποφασίζουν να δώσουν την αγάπη τους σ’ ένα μικρό αρνί που εμφανίζεται μυστηριωδώς στη φάρμα τους. Αυτή τους η πράξη όμως φαίνεται πως παραβαίνει κάποιους αιώνιους νόμους της φύσης, με αποτέλεσμα να υποστούν τις συνέπειες. Μετά την αρχική ευφορία, θα διαπιστώσουν πως τα πάντα εδώ πληρώνονται, αλλά και πως η δυστυχία και οι αναποδιές στη ζωή μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Bαλντιμάρ Γιοχάνσον, ο «Αμνός» απέσπασε το Βραβείο Πρωτοτυπία στο «Ένα κάποιο βλέμμα» του φετινού Φεστιβάλ Καννών.

Στην δημιουργία της μοναδικής ατμόσφαιρας της ταινίας συνετέλεσε η σημαντική θητεία του Γοχάνσον στον τομέα των ειδικών εφέ στο Χόλιγουντ (Fast and Furious 8, Rogue One: A Star Wars Movie Game of Thrones).

Παίζουν Νούμι Ραπάς, Χίλμιρ Σνερ Γκούντνασον, Μπιορν Χλίνουρ Χάραλντσον.