«And Just Like That», η εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού Peloton απαντά με τον Mr. Big

Η Peloton θέλει οι φαν του «Sex and the City» να θυμούνται ότι το ποδήλατο κάνει καλό.



Μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου του «And Just Like That» την περασμένη Παρασκευή και τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της Κάρι, Mr. Big, που υποδύεται ο Κρις Νοθ, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά από μια έντονη προπόνηση με στατικό ποδήλατο Peloton, η τιμή της μετοχής κατέρρευσε.

Η εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού, διάσημη για τα στατικά ποδήλατα της, απάντησε στη σκηνή του πρώτου επεισοδίου, με μία διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστούν ο Mr. Big και η Τζες Κινγκ, εκπαιδεύτρια της εταιρείας, που στο επεισόδιο είχε τον ρόλο της φανταστικής εκπαιδεύτριας, Allegra.

Στο σποτ, που δημοσιεύθηκε στα social media την Κυριακή και στο οποίο ο Ράινας Ρέινολντς, έχει ρόλο αφηγητή, παρουσιάζεται ο Mr. Big με τη Τζες Κινγκ δίπλα στο τζάκι να κάνουν πρόποση στα «νέα ξεκινήματα».

«Πάμε για έναν ακόμη γύρο;», ρωτά ήρεμος ο Κρις Νοθ. «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην το κάνουμε».

Καθώς η κάμερα κινείται για να δείξει δύο ποδήλατα Peloton πίσω από το ζευγάρι, ακούγεται η φωνή του Ρέινολντς να λέει: «And just like that, υπενθύμισε στον κόσμο ότι η τακτική ποδηλασία βελτιώνει την καρδιά, τους πνεύμονες και το κυκλοφορικό, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ποδήλατο βελτιώνει τους καρδιακούς μύες, τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας και μειώνει τα επίπεδα λίπους στο αίμα».

Με τίτλο «Unspoiler alert», η διαφήμιση κλείνει με χιούμορ το μάτι στους φαν που εξοργίστηκαν με την ανατροπή της πλοκής.

Την περασμένη εβδομάδα η Peloton δήλωσε μέσω εκπροσώπου της ότι η εταιρεία είχε εγκρίνει τη χρήση του ποδηλάτου στο επεισόδιο και την εμφάνιση της Κινγκ ως Allegra. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνώριζε ότι στην πρεμιέρα της 9ης Δεκεμβρίου οMr. Big θα πέθαινε μετά από προπόνηση με το Peloton.

Η καρδιολόγος Σούζαν Στάινμπαουμ, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της Peloton, είχε δηλώσει ότι ο θάνατος του Mr. Big πιθανότατα συνδέεται με τον «χωρίς μέτρο τρόπο ζωής του -συμπεριλαμβανομένων κοκτέιλ, πούρων και μεγάλων steak- και διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο καθώς είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο στην 6η σεζόν».

«Αυτός ο τρόπος ζωής και ίσως κάποιο οικογενειακό ιστορικό, που συχνά αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ήταν η πιθανή αιτία θανάτου του. Το να κάνει ποδήλατο στο Peloton ίσως μάλιστα να τον είχε βοηθήσει να καθυστερήσει αυτό το καρδιακό επεισόδιο», πρόσθεσε.

Ακολουθεί η διαφήμιση: