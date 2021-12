Χρυσές Σφαίρες: Φαβορί το «Belfast» του Κένεθ Μπράνα και η «Εξουσία του σκύλου» της Τζ. Κάμπιον

Νικόλ Κίντμαν , «Being the Ricardos»

Τζέσικα Τσαστέιν , «The Eyes of Tammy Faye»

Μάγκι Τζίλενχαλ, « The Lost Daughter »

Άντονι Ράμος, «In the Heights»

Ντένζελ Ουάσινγκτον, «The Tragedy of Macbeth»

Χαβιέ Μπαρδέμ, «Being the Ricardos»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Σιαράν Χάιντς «Belfast»

Τζέιμι Ντόρναν, «Belfast»

Μπεν Άφλεκ, «The Tender Bar»

Τρόι Κοτσούρ, «Coda»

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι , «Η Εξουσία του Σκύλου»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Compartment No. 6» (Φινλανδία, Ρωσία, Γερμανία)

«Drive My Car» (Ιαπωνία)

«The Hand of God» (Ιταλία)

A Hero (Γαλλία, Ιράν)

«Παράλληλες Μητέρες» (Ισπανία)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Encanto»

«Flee»

«Luca»

«My Sunny Maad»

«Raya and the Last Dragon»

Καλύτερο Σενάριο

«Licorice Pizza»

«Belfast»

«Η Εξουσία του Σκύλου»

«Μην κοιτάτε πάνω»

«Being the Ricardos»

Καλύτερη Μουσική

«The French Dispatch» Αλεξάντρ Ντεσπλά

«Encanto» Ζερμέν Φράνκο

«Η Εξουσία του Σκύλου» Τζόνι Γκρίνγουντ

«Παράλληλες Μητέρες» Αλμπέρτο Ιγκλέσιας