Τι θα δούμε τον Δεκέμβριο στο Netflix

Ενώ η υπηρεσία ροής έκανε το χριστουγεννιάτικο ντεμπούτο της τον Νοέμβριο, το εορταστικό πρόγραμμα του επόμενου μήνα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες ταινίες και σειρές, όπως τη ρομαντική κωμωδία «Single All the Way» και «A California Christmas: City Lights», συνέχεια του «A California Christmas» του 2020.

Netflix Η σειρά «Emily in Paris»

Τις νέες τους σεζόν τον Δεκέμβριο ξεκινούν επίσης και δημοφιλείς σειρές, όπως η σειρά φαντασίας «The Witcher», το ριάλιτι «Queer Eye» και «Η Έμιλι στο Παρίσι».

Όσον αφορά τα προγράμματα που δεν παράγονται ή διανέμονται αποκλειστικά από το Netflix, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ταινίες όπως το «Minority Report» και το «Chocolat». Οι τέσσερις σεζόν του «Knight Rider» και οι δύο σεζόν του «The Challenge» θα ενταχθούν επίσης στην πλατφόρμα.

Ας δούμε την πλήρη λίστα των νέων ταινιών και σειρών παρακάτω:

1η Δεκεμβρίου

“JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean” (Anime Netflix)

“Kayko and Kokosh” (Σεζόν 1-2, Netflix για οικογένειες)

“Lost in Space” (Σεζόν 3, Σειρά Netflix)

«Η Εξουσία του Σκύλου» (ταινία Netflix)

“Are You The One” (Σεζόν 3)

″Αίμα και κόκκαλο”

″Ενα σωρό ψέματα”

«Bordertown: Mural Murders»

“Χλόη”

“Σοκολάτα”

“Πιο κοντά”

«Θάνατος σε κηδεία»

«Δρ. Seuss: Η γάτα με το καπέλο»

″Τελικός προορισμός”

“Τελικός προορισμός 3”

“Τελικός προορισμός 5”

“Fool’s Gold”

″Το τέταρτο είδος”

“Ink Master” (Σεζόν 3-4)

“Knight Rider 2000”

“Knight Rider” (Σεζόν 1-4)

″Νομοταγής πολίτης”

«Ο θρύλος του Ζορό»

″Life”

“Looper”

«Η μάσκα του Ζορό»

″Έκθεση μειονότητας”

“Σημειωματάριο κατοικίδιων ζώων”

″Προαίσθημα”

“Σαμπρίνα”

“Soul Surfer”

″Μητριά”

“Stuart Little 2”

“Κορόιδο γροθιά”

″Σκέψου σαν άντρας”

″Σεισμικές δονήσεις”

″Ήμασταν στρατιώτες”

″Αγρια πράγματα”

“Wyatt Earp”

2 Δεκεμβρίου

«Ο αλπινιστής»

«Coyotes» (Σειρά Netflix)

“Escalona” (Σεζόν 1)

“Single All The Way” (Ταινία Netflix)

«The Whole Truth» (Ταινία Netflix)

3 Δεκεμβρίου

«Cobalt Blue» (Ταινία Netflix)

“Coming Out Colton” (Σειρά Netflix)

“Jurassic World Camp Cretaceous” (Σεζόν 4, Netflix για οικογένειες)

“Money Heist” (Μέρος 5, Τόμος 2, Σειρά Netflix)

“The Great British Baking Show: Holidays” (Σεζόν 4, Σειρά Netflix)

“Mixtape” (Ταινία Netflix)

«Money Heist: From Tokyo to Berlin» (Τόμος 2, Ντοκιμαντέρ Netflix)

«Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas» (Netflix για οικογένειες)

5 Δεκεμβρίου

“JAPAN SINKS: People of Hope” (Σεζόν 1, Επεισόδιο 8)

6 Δεκεμβρίου

«Ο Ντέιβιντ και τα Ξωτικά» (Ταινία Netflix)

“Voir” (ντοκιμαντέρ Netflix)

7 Δεκεμβρίου

«Centaurworld» (Σεζόν 2, Netflix για οικογένειες)

“Go Dog Go” (Σεζόν 2, Netflix για οικογένειες)

«Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)» (Κωμωδία του Netflix)

8 Δεκεμβρίου

«Carolin Kebekus: The Last Christmas Special» (Κωμωδία του Netflix)

9 Δεκεμβρίου

“Asakusa Kid” (Ταινία Netflix)

“Μπανιέρες πάνω από το Μπρόντγουεϊ”

“Bonus Family” (Σεζόν 4, Σειρά Netflix)

«The Family That Sings Together: The Camargos» (Ντοκιμαντέρ Netflix)

10 Δεκεμβρίου

“Anonymously Yours” (Ταινία Netflix)

“Aranyak” (Σειρά Netflix)

“Back to the Outback” (Ταινία Netflix)

«How To Ruin Christmas: The Funeral» (Σειρά Netflix)

«Twentysomethings: Austin (πρώην Roaring Twenties)» (Σειρά Netflix)

“Saturday Morning All Star Hits!” (Σειρά Netflix)

”Η καλύβα”

“Still out of my League” (Netflix Film)

“Two” (Ταινία Netflix)

“The Unforgivable” (Ταινία Netflix)

11 Δεκεμβρίου

“Γρήγορο χρώμα”

«The Hungry and the Hairy» (Σειρά Netflix)

12 Δεκεμβρίου

“JAPAN SINKS: People of Hope” (Σεζόν 1, Επεισόδιο 9)

13 Δεκεμβρίου

”Μάτι στον ουρανό”

14 Δεκεμβρίου

«The Future Diary» (Σειρά Netflix)

«Russell Howard: Lubricant» (Κωμωδία του Netflix)

“StarBeam: Beaming in the New Year” (Οικογένεια Netflix)

15 Δεκεμβρίου

“Black Ink Crew New York” (Σεζόν 3-4)

«The Challenge (Σεζόν 12 και 25)

«Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe» (Σειρά Netflix)

“Ο Δωρητής”

«The Hand of God» (ταινία Netflix)

«Marsha and the Bear: Nursery Rhymes» (Σεζόν 1 Μέρος 2 και Σεζόν 5)

«Selling Tampa» (Σειρά Netflix)

“Teen Mom 2” (Σεζόν 3-4)

16 Δεκεμβρίου

«A California Christmas: City Lights» (Ταινία Netflix)

“A Naija Christmas” (Ταινία Netflix)

“Aggretsuko” (Σεζόν 4, Anime Netflix)

“Η πιο σκοτεινή ώρα”

«Puff: Wonders of the Reef» (ντοκιμαντέρ του Netflix)

17 Δεκεμβρίου

“Fast & Furious Spy Racers” (Σεζόν 6, Οικογένεια Netflix)

“The Witcher” (Σεζόν 2, Σειρά Netflix)

18 Δεκεμβρίου

«Bulgasal: Immortal Souls» (Σειρά Netflix)

″Μεγάλο αγόρι”

19 Δεκεμβρίου

«Τι συνέβη στο Όσλο» (Σειρά Netflix)

20 Δεκεμβρίου

«Elite Short Stories: Samuel Omar» (Σειρά Netflix)

21 Δεκεμβρίου

«Jim Gaffigan: Comedy Monster» (Netflix Comedy)

“Grumpy Christmas” (Ταινία Netflix)

22 Δεκεμβρίου

“Emily in Paris”″ (Σεζόν 2, Σειρά Netflix)

23 Δεκεμβρίου

«Elite Short Stories: Patrick» (Σειρά Netflix)

24 Δεκεμβρίου

«1000 μίλια από τα Χριστούγεννα» (Netflix Film)

“Don’t Look Up” (Ταινία Netflix)

“Minnal Murali” (Ταινία Netflix)

«The Silent Sea» (Σειρά Netflix)

«Stand by me: Doraemon 2» (Ταινία Netflix)

«Η Βίκυ και το μυστήριο της» (Ταινία Netflix)

«Ο Ζακ Στόουν θα γίνει διάσημος»

25 Δεκεμβρίου

“Single’s Inferno” (Σειρά Netflix)

«Jimmy Car: His Dark Material» (Κωμωδία του Netflix)

«Ιστορίες μιας γενιάς – με τον Πάπα Φραγκίσκο» (Ντοκιμαντέρ Netflix)

26 Δεκεμβρίου

«Lulli» (Ταινία Netflix)

28 Δεκεμβρίου

”Το Word Party παρουσιάζει: Μαθηματικά!” (Netflix Family)

29 Δεκεμβρίου

«Ανήσυχοι άνθρωποι» (Σειρά Netflix)

«Σκηνή του εγκλήματος: Ο δολοφόνος της Times Square» (ντοκιμαντέρ του Netflix)

30 Δεκεμβρίου

“Kitz” (Σειρά Netflix)

«Hilda and the Mountain King» (Ταινία Netflix)

31 Δεκεμβρίου

“Cobra Kai” ” (Σεζόν 4, Σειρά Netflix)

«The Lost Daughter» (Ταινία Netflix)

“Queer Eye” (Σεζόν 6, Σειρά Netflix)

«Stay Close» (Σειρά Netflix)

“Seal Team” (Ταινία Netflix)