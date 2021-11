Νέες ταινίες: «Ο Οίκος Gucci», «Πράσινη Θάλασσα», «Λούγκερ»

Ο αειθαλής Ρίνλτεϊ Σκοτ (Alien, Ο Μονομάχος, Blade Runner) αφηγείται την αληθινή ιστορία πίσω από μια επιχειρηματική δυναστεία. «Ο Οίκος Gucci» είναι μια ιστορία φιλοδοξίας, ανταγωνισμού και εγκλήματος, με διάκοσμο τον κόσμο της υψηλής μόδας. Πρόκειται για μια εποποιία που κορυφώθηκε στο απόγειο του αμερικανικού καπιταλισμού και που τελικά βάφτηκε με αίμα. Το φιλμ διαπερνάει χρονικά τρεις δεκαετίες, γεμάτες δημιουργία, σκάνδαλα και απίστευτες δολοπλοκίες μεταξύ ανθρώπων που τους τυφλώνει ο εγωισμός και το πάθος.

Ο Σκοτ επιστρατεύει ένα λαμπερό καστ που προεξάρχουσα τη Lady Gaga (στη νέα της απόπειρα να φτάσει στο Όσκαρ, μετά το «A Star is Born»), τον στιβαρό Άνταμ Ντράιβερ (Marriage Story), τον Τζάρεντ Λέτο που μεταμορφώνεται και χάνεται ξανά στο ρόλο του (όπως είχε κάνει στο Dallas Buyers Club), τον Τζέρεμι Άιρονς σε ακόμη μια ερμηνεία λεπτών αποχρώσεων, τη Σάλμα Χάγιεκ σε υποχθόνιο ρόλο-κλειδί και τον Αλ Πατσίνο.

Το όνομα Gucci είναι αναγνωρίσιμο στην υφήλιο και δημιουργήθηκε στην Φλωρεντία πριν από έναν αιώνα. Η ιστορία της ταινίας ξεκινά στη δεκαετία του ’70, ένα κομβικό σημείο για την αυτοκρατορία του Οίκου μόδας. Καθώς η παγκόσμια εμβέλεια της οικογένειας έχει διευρυνθεί, το ίδιο συμβαίνει και με τις φήμες για οικονομικές ατασθαλίες που βλάπτουν την καλή φήμη του ονόματος. Η επιχείρηση των Gucci εποπτεύεται από τους δύο διάδοχους, τον φιλόδοξο Άλντο (στο ρόλο ο Αλ Πατσίνο) και τον πιο συντηρητικό αδελφό του Ροντόλφο (Τζέρεμι Άιρονς).

Ο Άλντο δεν έχει την πρόθεση να παραχωρήσει τον έλεγχο του ονόματος, πόσο μάλλον στον γιο του Πάολο (τον υποδύεται ο Τζάρεντ Λέτο) στον οποίο δεν τρέφει μεγάλη εκτίμηση.

Ο συνεσταλμένος και προστατευμένος γόνος του αδελφού του, Ροντόλφο, (Άνταμ Ντράιβερ) θα προτιμούσε να ασχοληθεί με τα νομικά παρά να αναλάβει την παγκόσμια αυτοκρατορία της μόδας. Όταν όμως θα ερωτευτεί την φιλόδοξη και γοητευτική Πατρίτσια (Lady Gaga) όλα θα αλλάξουν.

Καθώς οι αντίπαλοι της οικογένειας, όπως ο Armani, ο Versace και ο Lagerfeld απειλούν να διαβρώσουν την εξέχουσα θέση των Gucci στην ιεραρχία της υψηλής μόδας, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Ο έλεγχος της επιχείρησης θα τυφλώσει το ζευγάρι, ψεύτικες υποσχέσεις θα γεννήσουν εχθρούς και η οικογένεια θα βιώσει έναν εμφύλιο πόλεμο.

Η απελπισία, η εκδικητικότητα και η αφέλεια της Πατρίτσια θα την οδηγήσουν στα άκρα και η επιχείρηση θα υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα.

Στο φιλόδοξο σχέδιο για την αναβίωση του ονόματος και της φήμης του Gucci, θα βοηθήσει ένας ανερχόμενος Αμερικανός σχεδιαστής, ο Τομ Φορντ και τότε θα ακολουθήσει ένας θανατηφόρος αγώνας εξουσίας.

Η ταινία γυρίστηκε σε 43 μέρες, κυρίως στη Ρώμη και το Μιλάνο. Από το 2001 όταν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed» της Σάρα Γκέι Φόρντεν, ο Σκοτ είχε αγοράσει τα δικαιώματα για την κινηματογραφική διασκευή και περίμενε την ιδανική στιγμή για να γυρίσει το φιλμ.