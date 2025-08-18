Η ενδυμασία του Ουκρανού προέδρου είχε προκαλέσει έντονα σχόλια στο προηγούμενο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, οδηγώντας σε διπλωματικό φιάσκο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε σε Ουκρανούς αξιωματούχους προκειμένου να μάθει αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εμφανιστεί με κοστούμι στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο τη Δευτέρα, στο Οβάλ Γραφείο.

Η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού ηγέτη έχει βαρύτητα, καθώς στην προηγούμενη συνάντηση των δύο πλευρών, τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε σχολιάσει ειρωνικά τη στρατιωτικού τύπου εμφάνιση του Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι «πολύ επίσημα ντυμένος σήμερα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν τότε εκτιμήσει πως το ντύσιμο συνέβαλε, έστω και εν μέρει, στο αρνητικό κλίμα της συνάντησης.Για τη νέα επίσκεψη, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι θα φορέσει το ίδιο μαύρο σακάκι που είχε επιλέξει και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο, αλλά και στη χθεσινή συνάντησή του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες.

Σύμβουλος του Τραμπ σχολίασε στο Axios—με δόση χιούμορ—ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανιστεί με κοστούμι, προσθέτοντας ωστόσο πως «δεν το περιμένουμε». Ένας άλλος συνεργάτης του Αμερικανού ηγέτη σημείωσε ότι «ιδανικά θα φορούσε και γραβάτα, αλλά ούτε αυτό το περιμένουμε», τονίζοντας ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε ενοχληθεί περισσότερο από την εμφάνιση και τη στάση του Ζελένσκι στην προηγούμενη συνάντηση, παρά ο ίδιος ο Τραμπ.

Παρά τις προσδοκίες αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν σκοπεύει να φορέσει γραβάτα. Όπως υπογράμμισαν πάντως οι σύμβουλοι του Τραμπ, η δυσφορία του Αμερικανού ηγέτη στην τελευταία τους συνάντηση δεν περιορίστηκε στην ενδυμασία, αλλά αντανακλούσε μια γενικότερη δυσαρέσκεια.

Πηγή: Axios