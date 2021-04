Το βίντεο της καμπάνιας με τον Μάθιου Μακόναχι που καλεί το κοινό να επιστρέψει στα σινεμά

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Μάθιου Μακόναχι πρωταγωνιστεί σε μια νέα καμπάνια που έχει στόχο να ενθαρρύνει το αμερικανικό κοινό να επιστρέψει στους κινηματογράφους.

Στο σποτάκι που προβλήθηκε πρώτη φορά, πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ, την περασμένη Κυριακή, ο Μακόναχι απευθύνεται στους κινηματογραφόφιλους.

Αναφερόμενος στους εργαζόμενους στην κινηματογραφική βιομηχανία στις ΗΠΑ -οι οποίοι είναι περισσότεροι από 153.000- λέει μεταξύ άλλων «είναι οι αφανείς ήρωες που φέρνουν τη μαγεία των ταινιών στη μεγάλη οθόνη. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για αυτούς: άδειες άνευ αποδοχών, λουκέτα, βασικά η μεγαλύτερη διακοπή που θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν».

Το βίντεο είναι μέρος της νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «The Big Screen Is Back» (Η Μεγάλη Οθόνη Επέστρεψε).

Ξεκίνησε από επιχειρηματίες κινηματογραφικών αιθουσών, αντέντηδες, στελέχη στούντιο και δημιουργούς ταινιών για να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να επιστρέψουν με ασφάλεια στον κινηματογράφο το καλοκαίρι.

Εκτός από τις προτροπές του Μάθιου Μακόναχι το βίντεο περιλαμβάνει επίσης τρέιλερ από μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές της επόμενης σεζόν, την ταινία Τζέιμς Μποντ, «No Time To Die», το «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» της Marvel και το «In The Heights» του Λιν Μάνουελ Μιράντα ως μία πρόγευση των κινηματογραφικών έργων που θα προβληθούν, όταν ανοίξουν ξανά οι κινηματογράφοι.