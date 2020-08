Το ξενοδοχείο Château Marmont στο Χόλιγουντ γίνεται πριβέ - Τα σκάνδαλα μιας ιστορίας 90 ετών

Οι περιπέτειες των διάσημων ενοίκων του -από την Γκρέτα Γκάρμπο μέχρι τον εκκεντρικό μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ, τον Τζέιμς Ντιν και την Λίντσεϊ Λόχαν- αποτέλεσαν το υλικό του βιβλίου με τίτλο «The Castle on Sunset: Life, Death, Love, Art, and Scandal at Hollywood’s Chateau Marmont» που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019.