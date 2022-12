Τζορτζ Κλούνεϊ, Έιμι Γκραντ, Γκλάντις Νάιτ και U2 τιμήθηκαν με τα βραβεία του Kennedy Center

Η βραβευμένη με επτά Γκράμι Γκλάντις Νάιτ είναι γνωστή για επιτυχίες της όπως “I Heard It Through the Grapevine” και “Midnight Train to Georgia” και υπήρξε τραγουδίστρια του συγκροτήματος “The Pips”, το οποίο το 1962 μετονομάστηκε σε “Gladys Knight & The Pips”.

″Σε μια περίοδο όπου υπάρχει τόσο μίσος, τόση οργή, τόση διχόνοια εδώ στην Αμερική και ειλικρινά σε όλο τον κόσμο, πρέπει σήμερα να θυμηθούμε-όπως λέει το τραγούδι τους- ότι “We’re one, but we’re not the same. We get to carry each other’” (”Είμαστε ένα, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον”), είπε ο Μπάιντεν αναφερόμενος σε έναν στίχο των U2.