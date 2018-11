UNESCO: H ρέγκε - μουσική της αντίστασης και της εξέγερσης - στην Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας

Η ρέγκε είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ρασταφαριανισμό, το θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα που θεοποιεί τον αυτοκράτορα της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ και στις πρώτες τελετουργίες της είχε χαρακτηριστικά όπως η ειδική κόμμωση και η χρήση ganja (μαριχουάνα). Μάλιστα, οι θρησκευτικές τελετουργίες με τη χρήση κάνναβης οδήγησαν στη σύλληψη του Λέοναρντ Χάουελ (ο οποίος ίδρυσε και την πρώτη οργανωμένη κοινότητα Ρασταφάρι στη Τζαμάικα )και στη διάλυση της κοινότητας το 1954.

Το 1968, το κομμάτι «Do the Reggay» των Toots and the Maytals ήταν το πρώτο που χρησιμοποίησε την ονομασία reggae. Και έπειτα ήρθαν τα μεγάλα κλασικά κομμάτια του Bob Marley και των Wailers, όπως το «No Woman, No Cry» και «Stir It Up», που την έκαναν γνωστή σε όλον τον κόσμο.