Βαγδάτη : Η Αθήνα της Ανατολής

Μεταφράστηκαν, λοιπόν, έργα φιλοσοφικά, ιατρικά, γεωργικά, αλχημείας, μαθηματικά, γεωμετρίας, αστρονομίας και αστρολογίας• έργα που αφορούν στη ζωολογία, τη βοτανολογία, τη γεωγραφία.

Όμως, εντύπωση προκαλεί η απουσία πολλών έργων της κλασικής γραμματείας.Η ιστορία, η ρητορική και η ποίηση απουσιάζουν παντελώς. Και η απορία είναι εύλογη: πως είναι δυνατόν να έχουν μεταφραστεί έργα ήσσονος σημασίας Ελλήνων συγγραφέων και να αγνοούνται μορφές του αναστήματος του Θουκυδίδη ή του Σοφοκλή; Μια πρώτη ερμηνεία αποτελεί το γεγονός ότι κυρίως μεταφράστηκαν έργα που ανταποκρίνονταν σε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας και του κράτους. Το να μεταφράσουν το έργο του Θουκυδίδη για παράδειγμα δεν είχε γι’ αυτούς καμιά πρακτική σημασία, ενώ αντίθετα τα «Γεωργικά» του Κασσιανού Βάσσου εξυπηρετούσαν ανάγκες για τη βελτίωση της γεωργίας. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο πολλών έργων, κυρίως της δραματικής ποίησης. Από την άλλη, η αδιαφορία για την ιστορία ίσως ερμηνεύεται από το γεγονός ότι πολύ λίγο τους ενδιέφεραν τα γεγονότα πριν από τον Μωάμεθ.

Ο Οίκος της Σοφίας / Bayt al-Hikma

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στον «Οίκο της Σοφίας». Πρόκειται για μια μεγάλη βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε από τον Χαλίφη αλ-Μααμούν. Εκεί γινόταν και μαθήματα που αφορούσαν σε όλες τις επιστήμες. Ο «Οίκος της Σοφίας» ήταν και ένας χώρος όπου γινόταν και μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ήταν ένα σημαντικό πνευματικό, ερευνητικό και πολιτιστικό κέντρο της Βαγδάτης με ξεχωριστή ακτινοβολία, όπου υπήρχε και αστεροσκοπείο. Όσοι δίδασκαν και μελετούσαν εκεί χρηματοδοτούνταν από τον ίδιο τον Χαλίφη.

Μέσα στα όρια του παρόντος άρθρου δεν μπούμε να εξαντλήσουμε όλο το θέμα. Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις λογίων που επηρεάστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες. Εμείς εδώ κάναμε μόνο μια ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων προσωπικοτήτων που έδρασαν την εποχή της μεγάλης ακμής του Χαλιφάτου των Αββασίδων. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο απύθμενος πλούτος της αρχαίας ελληνικής σκέψης βρήκε γόνιμο έδαφος στο μεσαιωνικό κόσμο του Ισλάμ.





Κωνσταντίνος Φ. Μπατσιόλας

Υπ. Δρ Ιστορίας Α.Π.Θ.





