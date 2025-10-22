Έτοιμος να κινηθεί νομικά δηλώνει στο Creta24 ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές», μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να κατείχε, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων ο κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Advertisement

Advertisement

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε ο κ. Ξυλούρης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Υπενθυμίζεται πως την αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου, Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα – μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.