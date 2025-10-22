Ανακοίνωση σχετικά με τις 37 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Αναλυτικά:

Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και διενεργήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου για την Καθοδήγηση και Εγγύηση της Κοινοτικής Ενίσχυσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Κατηγορύνται ότι διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα επιδόματα που δικαιούνταν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι εξέδωσαν πλαστά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανάμειξαν με νόμιμα έσοδα. Μέρος των καταχρασθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, προκειμένου να συγκαλυφθούν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και θεωρούνται τρέχοντα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Τα περισσότερα από αυτά δεν φαίνεται να έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι έρευνες έλαβαν την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.