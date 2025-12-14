ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως έφτασαν το πρωί της Κυριακής οι 15 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα οι 15 είχαν φτάσει υπό δρακόντεια στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη μεταγωγή τους από την Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου με το πλοίο της γραμμής.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις

Το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI.

Στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην πολύμηνη έρευνά τους συγκέντρωσαν στοιχεία από Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΑΕ και το Κτηματολόγιο και έτσι κατάφεραν να φθάσουν στους εμπλεκόμενους, αλλά και να διαπιστώσουν τον τρόπο δράσης τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης –όπως αυτή περιγράφεται στη Δικογραφία- πήραν τις επιδοτήσεις με τα εξής τεχνάσματα:

– Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

– Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

– Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

– Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

– Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

– Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

– Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν έντεκα τραπεζικοί λογαριασμοί με δικαιούχους πρόσωπα διαφορετικά, από εκείνα που είχαν υποβάλει τις αιτήσεις, μεταξύ των οποίων και ενός που ήδη έχει αποβιώσει. Τα στελέχη του «Οργανωμένου» διαπίστωσαν μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός παρουσίαζε κινητικότητα και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα στοιχεία 42 ατόμων, αλλά συνελήφθησαν τα δεκατέσσερα, γιατί για τα υπόλοιπα δεν συνέτρεχαν οι λόγοι.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1,2, και 3 Π.Κ.), απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σχετική με τις επιχορηγήσεις (άρθρο 386Β Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), για παράβαση του Ν. 5003/2022 «Περί υπεύθυνης δήλωσης» και του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας συντονισμένης επιχείρησης σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης διενεργήθηκαν έρευνες σε:



•Οικίες



•Λογιστικό γραφείο



•Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων



•Οχήματα.



Κατά τις ανωτέρω έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:



•Το χρηματικό ποσό των -35.750,00- Ευρώ



•Μία (1) ράβδος χρυσού



•Δεκαεννέα (19) χρυσές λίρες



•Τρεις (3) χρυσές αλυσίδες



•Πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων



•Πλήθος τραπεζικών καρτών



• Δεκατέσσερα (14) κινητά τηλέφωνα



• Δύο (2) φορητοί Η/Υ



• Μία (1) φορητή ταμπλέτα



• Μία (1) εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

Οι συλληφθέντες θα μεταχθούν στην Αθήνα, καθώς η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, την οποία έχει διατάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

