Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή οι 15 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφθασαν νωρίς το πρωί με το πλοίο από την Κρήτη.

Οι συλληφθέντες αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου στον Πειραιά, οδηγήθηκαν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως όπου η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας μετά από πολύωρη διαδικασία απήγγειλε εναντίον τους βαρύτατες κατηγορίες. Τα αδικήματα σχετίζονται με την λειτουργία και δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος μεγάλου οικονομικού αντικειμένου σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης η μεταγωγή με τους κατηγορούμενους πήρε τον δρόμο για την Ευελπίδων ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο, αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που, κατά περίπτωση, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ. Όπως εκτιμάται, οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν από τον Ανακριτή σήμερα, να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της υπόθεσης και για όσα τους καταλογίζει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης η κατά τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή με τις συλλήψεις στην Κρήτη. Μία σύλληψη, συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενης στην υπόθεση, αφορά κακουργηματικη παράβαση του νόμου περί όπλων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχων σε χώρο της κατηγορουμένης. Ο εν λόγω έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Ανακριτή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ το οποίο αποτελεί και την ζημία που προκλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ελληνικό δημόσιο. Εκτός από τους συλληφθέντες, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για πρόσωπα, εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.