Δύο άνθρωποι που δεν έχουν κρύψει τις αριστερές πολιτικές τους πεποιθήσεις ήταν καλεσμένοι την ίδια ώρα στις πρωινές εκπομπές των σταθμών που συνεργάζονται: Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και ο Νίκος Συρίγος φιλοξενήθηκε στον καναπέ της Φαίης Σκορδά.

Δημήτρης Παπανώτας: «Υπάρχει μια υποκρισία στην Ελλάδα»

Ο Δημήτρης Παπανώτας αποφάσισε να ξεκαθαρίσει μόνος του τις φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή: «’Οποιος έχει απορία για τη σεξουαλική μου ταυτότητα να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει. Υπάρχει μια υποκρισία στην Ελλάδα. Καταρχήν υπάρχει η ταμπέλα και ο νεοέλληνας δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις σεξουαλικές ταυτότητες των ανθρώπων. Μου έχει τύχει να είμαι με μια κοπέλα, να έχω μία σχέση και να την πιάνουν να της λένε ένα σωρό ανοησίες. Φτάνει» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως εδώ και χρόνια υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή του Δημήτρη Παπανώτα που μένει μακριά από την Αθήνα και πολλά Σαββατοκύριακα εκείνος ταξιδεύει πολλές ώρες οδικώς για να τη συναντήσει.

Νίκος Συρίγος: «Ήμουν περισσότερο σκληρός»

«Όταν έγινα μπαμπάς άλλαξε η οπτική μου για τα πράγματα γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να μπει το εγώ κάτω από το εμείς» εξομολογήθηκε ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου στο Buongiorno και τη Φαίη Σκορδά, η οποία όταν βρισκόταν στον ΣΚΑΪ του είχε κάνει πρόταση να ενταχθεί στην εκπομπή της.

«Η σχέση μου με την Ελεωνόρα, με κάνει πιο ευαίσθητο. Είναι ένας άνθρωπος που σου ανοίγει το μυαλό και την ψυχή. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και περνάω χρόνο μαζί της, αλλάζω σαν άνθρωπος» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό που θαυμάζει σε εκείνη είναι αυτή ακριβώς η ευαισθησία της που τον έχει επηρεάσει θετικά. «Πολλές φορές ήμουν περισσότερο σκληρός με κάποιους, τώρα προσπαθώ να μπω στα παπούτσια τους».

Ο Νίκος Συρίγος έθεσε και άλλα θέματα, όπως το γεγονός ότι εκπομπές χρησιμοποιούν τα υβριστικά σχόλια στα social media για να τα αποδοκιμάσουν στη συνέχεια, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι «βαθιά υποκριτικό. Αν δεν θες να δώσεις δύναμη στον κανίβαλο, να μην τα δείξεις».

Στη συνέχεια ο Νίκος Συρίγος απάντησε πρώτη φορά για τις πολυσυζητημένες φωτογραφίες που τον έδειχναν πάνω στη μηχανή με την αγαπημένη του τον Δεκαπενταύγουστο, χωρίς κράνος, λέγοντας πως έκαναν μόνο 10 μέτρα και πως δεν θέλει να αποτελεί παράδειγμα για κανέναν.