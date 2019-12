Wish list: Οι συντάκτες της HuffPost στέλνουν Γράμμα στον Αϊ Βασίλη

Κάποιοι πιστεύουμε στην ύπαρξη του, άλλοι πάλι όχι, ορισμένοι ευχόμαστε μυστικά μέσα μας να είναι αληθινός και την ίδια στιγμή αμφιβάλλουμε.

Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ποτέ δεν ξέρεις και επειδή οι επιθυμίες όπως και οι στόχοι διατυπώνονται για να εκπληρώνονται, οι συντάκτες της HuffPost στείλαμε Γράμμα στον Άι Βασίλη. Και ιδού τί ζητήσαμε.

Αξιότιμε Άγιε Βασίλη,

Η σχέση μας έρχεται από μακριά. Κάποτε υπολόγιζα σε εσένα και ξυπνούσα αξημέρωτα με την προσδοκία ενός δώρου. Μετά η σχέση μας «πάγωσε» για πολλά χρόνια. Σε συναντούσα μόνο σε jazzy χριστουγεννιάτικα τραγούδια και σε αντιμετώπιζα σαν στοιχείο φολκλόρ. Αργότερα, έγινες μεγάλος μπελάς. Εσπαγα το κεφάλι μου κάθε Χριστούγεννα για να φανώ αντάξιός σου και να ξεπεράσω τις προσδοκίες των μικρών ανθρώπων που ξυπνούσαν αξημέρωτα για να τσεκάρουν τα πακέτα μπροστά στο τζάκι μου. Τα χρόνια περνούν και οι εποχές αλλάζουν. Αυτά τα Χριστούγεννα πέφτουν πάνω στην πιο μεγάλη στροφή της ζωής μου. Από την ανηφόρα στην κατηφόρα, στα μισά μίας διαδρομής. Δεν διακρίνω τίποτα φοβερό στον ορίζοντα, αλλά πλέον κοιτάζω τα πάντα με φιλοσοφική διάθεση.

Θα ήθελα, λοιπόν, το μυαλό και η καρδιά μου να μην παρασυρθούν από το σώμα μου, καθώς αυτό θα παίρνει την στροφή. Να μείνουν πίσω και ας μην ωριμάζουν απαραίτητα. Θα ήθελα να μου επιτρέπουν να επικοινωνώ από μικρότερη απόσταση με τους μικρούς ανθρώπους που βρίσκονται (ακόμα, αλλά όχι για πολύ ακόμα) στο σπίτι. Για να με αντέχουν. Και θα ήθελα να εξακολουθήσω να βλέπω το σύμπαν με αισιόδοξο, ανατρεπτικό, αντιδραστικό, διεκδικητικό πνεύμα.

Με τον υπόλοιπο κόσμο κάνε εσύ το κουμάντο σου για θαύματα. Εγώ θα σπρώξω όσο αντέχω, αλλά δεν υπόσχέθηκα ποτέ θαύματα σε κανέναν.

All I want for Christmas is my nose

Κάθε Χριστούγεννα, τα τελευταία 9 χρόνια, ζητάω από τον Άγιο Βασίλη το ίδιο πράγμα: Τη μύτη μου.

Την έχασα το 2011, όταν χτύπησα το κεφάλι μου και νεκρώθηκε το οσφρητικό μου νεύρο. Εκτοτε δεν μυρίζω απολύτως τίποτα. Και ναι μεν ο κόσμος δεν βρωμάει, αλλά η ζωή χωρίς όσφρηση δεν είναι απλώς ξενέρωτη. Είναι και βαθιά καταθλιπτική. Ειδικά όταν βρέχει, όταν μπαίνει η Άνοιξη, όταν ψήνουμε το αρνί και το κοκορέτσι του Πάσχα κι όταν φτιάχνουμε τα μελομακάρονα των Χριστουγέννων.

Ο Αγιος Βασίλης φαντάζομαι ότι έχει όλη την καλή διάθεση να με βοηθήσει, αλλά αν μπορούσε να ζωντανέψει νεκρωμένα νεύρα, θα ήταν Μάγος και όχι Άγιος. Επειδή, όμως, πιστεύω και στον Άγιο Βασίλη και στα θαύματα, συνεχίζω να εύχομαι και να ελπίζω.

Φέτος αποφάσισα να τον βοηθήσω τον Αγιο, δοκιμάζοντας μία θεραπεία που εφαρμόζει ο Γερμανός καθηγητής, Τόμας Χάμελ, του Κέντρου Οσφρησης και Γεύσης της Δρέσδης.

Δύο φορές τη ημέρα μυρίζω 4 διαφορετικά αιθέρια έλαια, επί 20 δευτερόλεπτα το καθένα: Ευκάλυπτο, λεμόνι, τριαντάφυλλο και γαρύφαλλο. Πρέπει να το συνεχίσω επί έναν χρόνο και δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει αποτέλεσμα στην περίπτωσή μου - το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας είναι 45% για την ώρα - αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ειδικά τα Χριστούγεννα.