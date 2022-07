Ξεκινά η επένδυση των 25 εκατ. ευρώ για το Genesis of The Royal Baths of Kythnos

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 2.862.510 ευρώ, ωστόσο το πλέον σημαντικό είναι ότι η εταιρεία Xenia Kythnos, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς επενδυτές, πρόκειται να επενδύσουν πάνω από 25 εκατ. ευρώ στο εγχείρημα «Genesis of The Royal Baths of Kythnos», το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι «ένα όραμα δημιουργίας ενός κέντρου αναζωογόνησης, υγείας και χαλάρωσης με πολυτελείς βίλες, σουίτες, ανοιχτό δημόσιο πάρκο και ίσως μια μέρα, με μια μεγάλη μαρίνα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Λουτρών. Το Genesis είναι ένα project που θα ανοίξει το δρόμο σε πολλές άλλες νέες και καινοτόμες επενδύσεις στο νησί της Κύθνου. Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του δήμου, των τοπικών αρχών, την υποστήριξη πολιτικών με όραμα και διάθεση να βοηθήσουν στην προώθηση της οικονομίας της Κύθνου, αλλά κυρίως με την στήριξη των κατοίκων του νησιού, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να αναπτύξουμε τον τουρισμό και να χτίσουμε ένα ανεξάρτητο οικονομικά νησί και μία ανεξάρτητη κοινότητα».