Γιώργος Περρής: Οφείλω και σ' αυτούς που μου έφεραν εμπόδια ή δεν με πίστεψαν

«... Από τους καλλιτέχνες που γνώρισα σίγουρα έχω μία αδυναμία στην αγαπημένη μου φίλη Lara Fabian. Είμαι περήφανος για εκείνη, για τη μουσική που προσφέρει στον κόσμο, τον τρόπο σκέψης της και κυρίως για το ότι μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, παραμένει γενναιόδωρη και επίκαιρη. Καμαρώνω όμως κάθε φορά που βλέπω έναν Έλληνα καλλιτέχνη να διαπρέπει, είτε στην Ελλάδα είτε έξω. Καμαρώνω για την Αγνή Μπάλτσα και τον Θεόδωρο Κουρεντζή σαν να είναι οικογένειά μου, κι ας μην τους έχω γνωρίσει ποτέ. Πάντα θα είμαι περήφανος για την Νάνα Μούσχουρη, για αυτό που πέτυχε σε όλο τον κόσμο, αλλά και ευγνώμων για τις συμβουλές που μου έδωσε όταν συναντηθήκαμε και τα τρυφερά της λόγια...»

Δύο συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα -1η Απριλίου στο Βασιλικό Θέατρο και 8 Απριλίου στο Ακροπόλ- με τα ολοκαίνουργια τραγούδια που έγραψαν γι’αυτόν η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Λίνα Νικολακοπούλου και τα οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά, αλλά και το καινούργιο single «How Many Does it Take» από το δεύτερο αγγλόφωνο δίσκο του, μαζί με ένα μίνι αφιέρωμα στον πρόσφατα χαμένο Μισέλ Λεγκράν, φόρο τιμής στον αγαπημένο του μέντορα (αλλά και στην κοινή τους συναυλία στο Ηρώδειο που δεν έγινε ποτέ λόγω κακοκαιρίας) και τις διασκευές που αγαπάει -και αγαπάμε- από Αζναβούρ και Χαρούλα Αλεξίου μέχρι REM και Σελίν Ντιόν.

Ελληνογάλλος, με πατέρα Έλληνα και μητέρα Γαλλίδα, από 4 χρονών στα μαθήματα πιάνου και μετά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρώτο προσωπικό άλμπουμ σε ηλικία μόλις 23 χρονών και ένα τραγούδι -το «Καραβάνι»- που του ανοίγει τον δρόμο, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους 20 διεθνείς καλλιτέχνες της ετήσιας συλλογής που εκδίδει η Γαλλική Ραδιοφωνία. Το 2008 αναδεικνύεται σε χρονιά με ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκτός από τον δεύτερο δίσκο του, τραγουδά με τον Μάριο Φραγκούλη και συναντά επί σκηνής τη Λάρα Φαμπιάν -που λίγο αργότερα θα του ζητήσει να τον ακολουθήσει στις συναυλίες της- τον Λούτσιο Ντάλα, την Μαντλίν Πεϊρού.

Στη δεκαετία που ακολουθεί συμβαίνουν πολλά -σπουδαίες συναντήσεις, συμπράξεις με συμφωνικές ορχήστρες, δισκογραφία, συναυλίες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, σκληρή δουλειά, έπαινοι και συγκινήσεις, εντός και εκτός συνόρων.

Ο Γιώργος Περρής απαντά στις ερωτήσεις της HuffPost Greece.

Και περνά από τον Πολιορκημένο Χρόνο και το απόγευμα με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο, στη δήλωση «δεν θα άλλαζα τίποτα όμως», στη φωνή που «είναι θείο όργανο» και την «ατελείωτη λίστα» των ανθρώπων στους οποίους αισθάνεται ότι οφείλει.

-Να ξεκινήσουμε με το «How Many Does it Take»; Τι πυροδότησε την έμπνευση;

Το τραγούδι αυτό αγγίζει ένα θέμα που νομίζω λίγο πολύ σχεδόν προβληματίζει κάθε οικογένεια: Τον εθισμό. Πιστεύω πως σχεδόν όλοι ξέρουμε κάποιον που αντιμετωπίζει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Τον κορμό του τραγουδιού τον έγραψα ένα βράδυ που αισθανόμουν εντελώς μόνος και ανήμπορος ουσιαστικά να βοηθήσω έναν άνθρωπο που αγαπώ και που παρατηρούσα να καταστρέφεται, αλλά παράλληλα αισθάνθηκα ότι χρειαζόμουν εγώ κάτι σαν ένα φιλικό χέρι βοήθειας. Δεν ήθελα ποτέ να αποκαλύψω συγκεκριμένα για ποιον έγραψα το τραγούδι, πολύ απλά γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να αφορά τον οποιοδήποτε: Πατέρα, μητέρα, σύντροφο, αδερφό ή φίλο. Από τη μέρα που το τραγούδι κυκλοφόρησε, έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα ανθρώπων που τους άγγιξε το κομμάτι και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που έγινε αποκούμπι για τον οποιονδήποτε το χρειάζεται.