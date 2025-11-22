Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, 35χρονη εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι και μητέρα δύο παιδιών, ανακοίνωσε με μεγάλη θλίψη ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία σε τελικό στάδιο, έναν τύπο καρκίνου με σπάνια γενετική μετάλλαξη, γνωστή ως Inversion 3, που συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερους ασθενείς.

Η διάγνωση έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο του 2024, και από τότε η ζωή της έχει σημαδευτεί από θεραπευτικές διαδικασίες, όπως μεταμόσχευση μυελού των οστών, χημειοθεραπεία, μεταγγίσεις αίματος και συμμετοχή σε κλινική μελέτη ανοσοθεραπείας CAR-T-cell. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η πρόβλεψη είναι ότι έχει λιγότερο από 12 μήνες ζωής.

Στο προσωπικό της άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker στις 22 Νοεμβρίου 2025, η Τατιάνα περιγράφει τον σπαραγμό της για το γεγονός ότι τα παιδιά της μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς να τη θυμούνται. Αναφέρει ότι ο γιος της, ο Έντγουιν, που είναι 3 ετών, ίσως έχει λίγες αναμνήσεις, ενώ η κόρη της, μόλις 18 μηνών, δεν πρόλαβε να τη γνωρίσει πραγματικά. Εκφράζει την απογοήτευσή της για το ότι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει πλήρως στην ανατροφή της μικρής και τονίζει πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η οικογένεια και η προστασία της μητέρας της, της Καρολάιν Κένεντι.

“When you are dying, at least in my limited experience, you start remembering everything.” Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, writes about receiving a terminal diagnosis. https://t.co/cqpafPbNOj November 22, 2025

Η Τατιάνα είναι το δεύτερο παιδί της Καρολάιν και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ και έχει μια μεγαλύτερη αδελφή, τη Ρόουζ, 37 ετών, και έναν μικρότερο αδελφό, τον Τζακ, 32 ετών, που είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο. Η οικογένειά της στέκεται δίπλα της στην ανατροφή των παιδιών της κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ ο Τζακ πρόσφατα ξύρισε το κεφάλι του σε ένδειξη αλληλεγγύης προς ένα άρρωστο μέλος της οικογένειας.

Η ιστορία της Τατιάνας έρχεται να προστεθεί στις τραγωδίες που έχουν σημαδέψει τη ζωή της οικογένειας Κένεντι, με δολοφονίες, ατυχήματα και θανάτους προηγούμενων γενεών. Η μητέρα της, Τζάκι Κένεντι Ωνάση, πέθανε από λέμφωμα το 1994, ενώ ο θείος της, Ρόμπερτ Κένεντι, δολοφονήθηκε το 1968, και ο μικρότερος αδελφός του παππού της, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999. Η δημοσίευση του άρθρου συνέπεσε με την 62η επέτειο της δολοφονίας του Τζον Φ. Κένεντι το 1963, ενισχύοντας το στοιχείο της μοίρας που έχει συνδεθεί με την οικογένεια.

Η Τατιάνα, απόφοιτη Yale και με μεταπτυχιακό από το Oxford, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στους New York Times και έχει εκδώσει βιβλίο το 2019. Είναι παντρεμένη με τον ουρολόγο Τζορτζ Μοράν από το 2017 και μαζί μεγαλώνουν τα δύο παιδιά τους. Μέσα από το άρθρο της, η Τατιάνα εκφράζει τον πόνο της για την προσωπική της κατάσταση, αλλά και την αγάπη της για τα παιδιά και την οικογένεια, ενώ η ιστορία της υπογραμμίζει την ανείπωτη τραγωδία που συνεχίζει να βαραίνει την οικογένεια Κένεντι.