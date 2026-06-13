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Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ αφαιρέθηκε από την πρόσοψη του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσινγκτον, έπειτα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι η μετονομασία του ιστορικού πολιτιστικού ιδρύματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς σχετική έγκριση από το Κογκρέσο.

Οι εργασίες απομάκρυνσης ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 13 Ιουνίου, περίπου στις 1:20 π.μ. τοπική ώρα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που είχε θέσει το δικαστήριο για την αφαίρεση της ονομασίας έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

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REUTERS

Το όνομα του Αμερικανού προέδρου είχε τοποθετηθεί στην πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι πριν από περίπου έξι μήνες, στο πλαίσιο της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τη μετονομασία του ιδρύματος σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts».

REUTERS

Χειροκροτήματα και επευφημίες έξω από το κτίριο

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που συνεργεία στήνουν σκαλωσιές και αφαιρούν την επιγραφή, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθεί και αντιδρά με χειροκροτήματα, τραγούδια και επευφημίες.

Παράλληλα, λίγες ημέρες νωρίτερα, το Κέντρο Κένεντι είχε αφαιρέσει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ και από τον επίσημο ιστότοπό του, προσαρμοζόμενο στις εξελίξεις που ακολούθησαν τη δικαστική απόφαση.

Crews are almost finished with the scaffolding at the Kennedy Center facade. pic.twitter.com/HFhycXojcG — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 13, 2026

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Ένα ιστορικό πολιτιστικό τοπόσημο

Το Κέντρο Κένεντι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και λειτουργεί από το 1971 ως μνημείο αφιερωμένο στον δολοφονημένο πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι.

Η υπόθεση της μετονομασίας του προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις τους προηγούμενους μήνες, με τη δικαιοσύνη να κρίνει τελικά ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην επίσημη ονομασία του ιστορικού τοπόσημου απαιτεί απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου.