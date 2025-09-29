Το έργο αφορά την πλήρη ανακαίνιση μιας διώροφης πέτρινης κατοικίας, κατασκευασμένης στα μέσα του 20ού αιώνα, που βρίσκεται στη γειτονιά του Υμηττού. Η αρχιτεκτονική μελέτη είχε ως στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της αυθεντικότητας του κτιρίου, παράλληλα με την προσαρμογή του στις ανάγκες και τα πρότυπα της σύγχρονης διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων ανασχεδιάστηκε προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και να δημιουργηθούν πιο ανοιχτοί, ρευστοί χώροι. Με την αφαίρεση επιλεγμένων τοιχοποιιών, δόθηκε η δυνατότητα καλύτερης διασποράς του φυσικού φωτισμού και μιας ευρύτερης αίσθησης ευρυχωρίας. Στον ισόγειο χώρο αποκαλύφθηκε τμήμα της υπάρχουσας πέτρινης τοιχοποιίας, το οποίο εντάχθηκε ως βασικό στοιχείο σχεδιασμού, προσφέροντας υφή και οπτικό ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία το ζήτημα της υγρασίας.

Στον όροφο, η αισθητική ακολουθεί πρότυπα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1970, με χαρακτηριστικά υλικά όπως ξύλινα δρύινα δάπεδα, πράσινα ντουλάπια κουζίνας με λάκα και επιφάνειες από λευκό μάρμαρο. Η προσοχή στη λεπτομέρεια αντικατοπτρίζεται στη χρήση διακοπτών και πριζών vintage στιλ, που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της εποχής. Στο καθιστικό, εγκαταστάθηκε εντοιχισμένο ενεργειακά αποδοτικό τζάκι για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών θέρμανσης.

Όσον αφορά την εξωτερική παρέμβαση, αυτή εστίασε στην ανάδειξη και διατήρηση του χαρακτήρα του κτιρίου. Συγκεκριμένα, οι όψεις αποκαταστάθηκαν με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική, ενώ εφαρμόστηκε χρωματική παλέτα έντονων αποχρώσεων, τονίζοντας τις γεωμετρικές γραμμές του κτιρίου. Τα αυθεντικά μεταλλικά στοιχεία, όπως οι είσοδοι και τα κάγκελα περίφραξης, διατηρήθηκαν και συντηρήθηκαν, ενώ νέες μεταλλικές πέργκολες προστέθηκαν σε επιλεγμένα σημεία για σκίαση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αναβάθμισης, τα παλιά κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νέα, ενεργειακά αποδοτικά, θερμοδιακοπτόμενα συστήματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, που εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, διατηρώντας παράλληλα τις αρχικές αναλογίες. Ενώ, οι μαρμάρινες σκάλες, το μωσαϊκό στην αυλή και οι παλιές εξώπορτες από μασίφ σίδερο αποκαταστάθηκαν, επαναφέροντας την αυθεντικότητα του εξωτερικού χώρου.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση έδωσε έμφαση στην άνεση και τη λειτουργικότητα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και την τεχνική του αυθεντικού κτιρίου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, η ανακαίνιση επανέφερε το κτίριο στη ζωή, σεβόμενη το ιστορικό του πλαίσιο και κάνοντάς το ταυτόχρονα λειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό για τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοίκησης.

ΕΡΓΟ: Κατοικία στον Υμηττό

ΥΛΙΚΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Veno

ΟΨΕΙΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ – θερμοπρόσοψη Παππάς Δόμηση

ΜΟΝΩΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Veno

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: (αλουμινίου-ξύλινα-συνθετικά-εξαρτήματα) Μενάγιας Group

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Bright

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Καμχής Δαυίδ κ ΣΙΑ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: (ασφαλείας-αλεξίσφαιροι-κρύσταλλα-τζάμια) Μενάγιας Group

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΤΟΜΙΑ Setair Clima

ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: (ξύλινα – μαρμάρου – πλακιδίων- ρητινούχα) Parkellas SA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ: (γυψοσανίδες-ψευδοροφές- κινητοί τοίχοι) Παππάς Δόμηση

ΘΕΡΜΑΝΣΗ: (καυστήρες-λέβητες-σώματα- ενδοδαπέδια θέρμανση) Setair Clima

ΜΠΑΝΙΟ: (είδη υγιεινής-πλακάκια-αξεσουάρ) Iakovos Papageorgiou

ΚΟΥΖΙΝΑ: (έπιπλα κουζίνας-πλακάκια-λοιπά) Μαστροκυριακάκης

ΦΩΤΙΣΜΟΣ: (μελέτη- φωτιστικά σώματα) Bright

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: (μέταλλο-ΙΝΟΧ-γυαλί-ξύλο) Μαστροκυριακάκης

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Twelve Concept

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έτος: 2023

Έκταση: 180 sqm

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: lowfat architecture



Επικεφαλής Αρχιτέκτονας: Γιώργος Βαρελάς

Ομάδα σχεδιασμού: Εύη Πρόκου

Κατασκευή: lowfat architecture

Διαχείριση κατασκευής: Μάρκος Δοξάκης

Φωτογράφος: Παναγιώτης Βουμβάκης

Βραβείο: Interior Design Awards 2025, Gold

