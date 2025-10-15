Η στεγαστική κρίση με τις τεράστιες ελλείψεις κατοικιών προς ενοικίαση που έχει εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων στα ύψη ωθεί την κυβέρνηση να αναζητήσει λύσεις ακόμη και στις περιπτώσειις των αζήτητων κληρονομιών.

Πρόκειται για χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν κληρονόμους ή τα αποποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να έχουν μένει στο κράτος ως ανενεργές περιουσίες του Δημοσίου. Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ετοιμάζονται να τα αξιοποιήσουν γι αυτό προχωρούν στη διασύνδεση του Περιουσιολογίου με τα στοιχεία των σχολαζουσών κληρονομιών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός και η εκκαθάριση των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο Δημόσιο με σκοπό να ανοίξουν και να στεγάσουν ευάλωτες οικογένειες.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 7.000 περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς ενεργούς δικαιούχους, ενώ οι υπηρεσίες επιδιώκουν τη χαρτογράφηση όλων των περιουσιών αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι εντελώς άγνωστες ή εγκαταλειμμένες.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου που θα κάνει πιο γρήγορη τη διαδικασία αξιοποίησησς τέτοιων περιουσιακών στοιχείων μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και την Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα διασυνδέονται με τα υπόλοιπα μητρώα του Δημοσίου.

Ειδικό ίδρυμα θα αναλαμβάνει ρόλο κηδεμόνα και εκκαθαριστή στις περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζονται κληρονόμοι, επισπεύδοντας τις διαδικασίες μεταβίβασης στο Δημόσιο. Το ίδρυμα θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με πρόεδρο που θα εγκρίνεται από τη Βουλή και διοίκηση διορισμένη από τον υπουργό Οικονομίας.

Σήμερα΄οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ χρονοβόρες καθώς μπορεί να πάρει μέχρι και 2 χρόνια μέχρι να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία ότι μια περιουσία δεν έχει κληρονόμους, ενώ απαιτούνται σχεδόν άλλα 2 για τον διορισμό εκκαθαριστών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι, για τέσσερα χρόνια ένα ακίνητο παραμένει κλειστό, με χρέη να συσσωρεύονται και χωρίς να αξιοποιείται.

Από τις περιπτώσεις που φτάνουν τελικά σε εκκαθάριση, το 98% εκποιούνται προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές, με αποτέλεσμα να μην μένει σχεδόν τίποτα στο Δημόσιο. Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Οικονομίας διαθέτει λιγότερα από 100 καθαρά ακίνητα προερχόμενα από σχολάζουσες κληρονομιές.

Η καθυστέρηση στην ενημέρωση για αποποιήσεις και ο εντοπισμός συγγενών παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια, με το ΥΠΟΙΚ να θεωρεί ότι θα καταφέρει να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε οι περιουσίες αυτές να χρησιμοποιηθούν ως «στέγη» σε οικογένειες που τη χρειάζονται.