Ο Τέρενς Κουίκ σχολιάζει σταράτα τα όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών, μεσοσταθμικά 8%, σε πάνω από 1.000 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Επισημαίνει το πρόβλημα των καρτέλ, τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα μέτρα που λαμβάνονται στη Κύπρο και την αναγκαιότητα εμπορικής συσπείρωσης αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ακρίβεια: Χρήσιμη η προσπάθεια αλλά δεν μπορεί να είναι ένας ο παίκτης και μάλιστα κόντρα σε καρτέλ και ΦΠΑ

