Η αύξηση του παγίου για τα νοικοκυριά, στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2026 αποτελεί πλέον επίσημη επιλογή, καθώς κρίθηκε αναγκαία για τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη θωράκιση της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία, σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα νερού βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Η απόφαση ελήφθη με βάση την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ και επικυρώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, η οποία ενέκρινε το νέο πλαίσιο τιμολογίων, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς αναπροσαρμογή των χρεώσεων δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των κρίσιμων έργων υποδομής.

Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά

το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ, εισάγεται πάγιο 1 ευρώ μηνιαίως στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).





Ωστόσο, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) προστατεύονται πλήρως: Μηδενίζεται κάθε πάγια χρέωση, δεν μεταβάλλονται οι τιμές σε καμία κλίμακα κατανάλωσης.

Μπορεί για τα νοικοκυριά να μην αυξάνονται τα τιμολόγια (πλήν παγίων), αλλά για στους επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς λογιαριασμούς, οι τιμές αναπροσαρμόστηκαν σημαντικά.

Γιατί ακριβαίνει το νερό;

Η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση επάρκειας νερού των τελευταίων 30 ετών. Οι βασικοί ταμιευτήρες που τροφοδοτούν το λεκανοπέδιο, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν απολέσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων τους, ενώ οι ήπιες χειμερινές συνθήκες και η έλλειψη χιονοπτώσεων περιορίζουν την αναπλήρωση των υδατικών πόρων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει ένα δεκαετές σχέδιο επενδύσεων που στοχεύει στη μείωση των απωλειών νερού, στη βελτίωση της διαχείρισης και στην επαναχρησιμοποίηση υδάτων. Η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου κρίθηκε αδύνατη χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμολογίων, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, παραμένει περιορισμένη και κοινωνικά στοχευμένη.





