Μια μόνιμη επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στους λογαριασμούς νερού για όλα τα νοικοκυριά σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς εφαρμόζεται διπλή αλλαγή στα πάγια, ανεξάρτητα από την κατανάλωση.

Συγκεκριμένα:

Advertisement

Advertisement

το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται από 1 ευρώ σε 2 ευρώ (+ ΦΠΑ)

και ταυτόχρονα επιβάλλεται νέο πάγιο αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ (+ ΦΠΑ)

Στην πράξη, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με 3 ευρώ πάγια τον μήνα, πλέον ΦΠΑ, δηλαδή με μια μόνιμη χρέωση που δεν επηρεάζεται από το αν ένα νοικοκυριό καταναλώνει πολύ ή λίγο νερό.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρης Δούκας να εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή του στη λογική των αυξημένων παγίων.

Σύμφωνα με τη δημοτική πλευρά, η αύξηση των παγίων: πλήττει δυσανάλογα τα μικρά νοικοκυριά, τους ηλικιωμένους και όσους έχουν χαμηλή κατανάλωση, δεν λειτουργεί ως κίνητρο εξοικονόμησης και προσθέτει ένα οριζόντιο κόστος, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει αυξημένο.

Η κριτική εστιάζει στο γεγονός ότι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν περισσότερα όχι επειδή καταναλώνουν περισσότερο, αλλά απλώς και μόνο επειδή είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Τι απαντά η ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, απαντώντας στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, τονίζει ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του υδροδοτικού συστήματος.

Όπως επισημαίνει:

Advertisement

Η τιμολογιακή πολιτική έχει εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ έως το 2029, έπειτα από δημόσια διαβούλευση.

Η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση λειψυδρίας , γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων ορθολογικής διαχείρισης του νερού.

, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων ορθολογικής διαχείρισης του νερού. Οι αυξήσεις –συμπεριλαμβανομένων των παγίων– είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, χαμηλότερες από τον σωρευτικό πληθωρισμό των τελευταίων 17 ετών, διάστημα κατά το οποίο τα τιμολόγια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει επίσης ότι για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το πάγιο μηδενίζεται, ώστε να προστατεύονται όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.

Πού κατευθύνονται τα χρήματα: Τα πρόσθετα έσοδα, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, κατευθύνονται σε ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει:

αντικατάσταση παλαιών αγωγών,

μείωση διαρροών,

ψηφιακή παρακολούθηση του δικτύου,

ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι βασικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο (50% + 1 μετοχή), γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικό μέρος των εσόδων επιστρέφει στο Δημόσιο.

Advertisement