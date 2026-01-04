Με αυστηρή και αιτιολογημένη απόφαση, ο Κλάδος Υδάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε σε ουσιαστικές περικοπές προνομίων και δαπανών της ΕΥΔΑΠ, κρίνοντας ότι δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν είναι θεμιτό να μετακυλίονται στους καταναλωτές, την ώρα που τα τιμολόγια –και κυρίως το πάγιο– αυξάνονται αισθητά για νοικοκυριά και επαγγελματίες

Το «μαχαίρι» στα προνόμια ήρθε μαζί με την απόφαση για αύξηση του παγίου στα νοικοκυριά και αύξηση των επαγγελματικών τιμολογίων ύδρευσης και αφορούν στη Ρυθμιστική Περίοδο 2025–2029.

Advertisement

Advertisement

Προκλητικά προνόμια παρά τα Μνημόνια…

Η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) έκρινε ότι συγκεκριμένες μη μισθολογικές παροχές δεν συνδέονται άμεσα με την παροχή της υπηρεσίας ύδατος και, άρα, δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω των λογαριασμών νερού.

Τα προνόμια που αφαιρέθηκαν πλήρως

Διατακτικές σίτισης μόνιμου προσωπικού

Διατακτικές σίτισης μη μόνιμου προσωπικού

Μπόνους επίτευξης στόχων

Παροχές για εκμάθηση ξένων γλωσσών τέκνων εργαζομένων

Η Αρχή είναι ξεκάθαρη: Τα παραπάνω δεν είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας και η επιβάρυνση των πολιτών για τέτοιες παροχές κρίνεται μη εύλογη. Για δεκαετίες ολόκληρες, ωστόσο, είχαν κριθεί ως «εύλογες» και επιβάρυναν στο τέλος της ημέρας τους καταναλωτές, οι οποίοι τις πλήρωναν μέσα από τους λογαριασμούς ύδρευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τους.

Προνόμιο υπό… εξέταση !

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ζήτημα του μειωμένου τιμολογίου νερού για το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ.

Advertisement

Η ΡΑΑΕΥ διαπιστώνει ότι το προνόμιο αυτό δεν αποτυπώνεται λογιστικά, άρα δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό δεν ενέκρινε την ανάκτησή του μέσω των τιμολογίων και επιφυλάσσεται για εκκαθάριση μόλις υπάρξει διακριτή λογιστική καταγραφή (έως 31/12/2026). Το σχετικό κόστος θα αφαιρεθεί αναδρομικά στο τέλος της Ρυθμιστικής Περιόδου.

«Κούρεμα» σε αμοιβές και έξοδα τρίτων

διαίτερα αυστηρή ήταν η ΡΑΑΕΥ και στις αμοιβές και δαπάνες τρίτων, οι οποίες εμφάνιζαν διαρκή αύξηση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε οριζόντια μείωσης για όλα τα έτη (2025-2029), με την αιτιολογία της έλλειψης άμεσης και αναλογικής σύνδεσης με το επενδυτικό πρόγραμμα. Μόνο από το «κούρεμα» αυτό οι καταναλωτές γλιτώνουν… 11 εκ. ευρώ!

Advertisement

Αμοιβές Τρίτων

Γάλα – Η εξαίρεση που σωστά διατηρείται: Στον αντίποδα των παραπάνω, η Ρυθμιστική Αρχή ορθά διατηρεί τη διατακτική γάλακτος (με ετήσιο κόστος 320.000 ευρώ ετησίως), που αφορά χαμηλόμισθους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ανθυγιεινές συνθήκες. Είναι όλοι εκείνοι που μπαίνουν για παράδειγμα στα φρεάτια και εργάζονται υπό πραγματικά δύσκολες και επιβαρυντικές για την υγεία τους συνθήκες. Γιατί άλλο τα γενικευμένα προνόμια και άλλο η στοιχειώδης προστασία εργαζομένων πρώτης γραμμής!



Σε μια περίοδο αυξημένων παγίων και πιεσμένων οικογενειακών προϋπολογισμών, η ρυθμιστική παρέμβαση λειτουργεί –έστω και καθυστερημένα– ως ανάχωμα απέναντι στη μετακύλιση αδικαιολόγητων δαπανών στους πολίτες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το νερό είναι βασικό αγαθό και όχι όχημα χρηματοδότησης προνομίων!

Η επίμαχη σελίδα του ΦΕΚ που καταργεί τα προκλητικά προνόμια στην ΕΥΔΑΠ

Advertisement