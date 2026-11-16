Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι εντάσσονται στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των καλυπτόμενων εργαζομένων σε 2,5 εκατομμύρια.

Το μέτρο επεκτείνεται σε πέντε νέους κλάδους με στόχο την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και τον περιορισμό των αδήλωτων υπερωριών μέσω ηλεκτρονικής σήμανσης.

Η Ψηφιακή Κάρτα λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου για τις αρμόδιες αρχές, διευκολύνοντας τη σύγκριση μεταξύ του δηλωμένου ωραρίου και του χρόνου που καταγράφεται ηλεκτρονικά κατά την προσέλευση.

Παρά την εφαρμογή του μέτρου, στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας καταδεικνύουν ότι οι παραβάσεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας παραμένουν συχνές, με σημαντικό αριθμό προστίμων να επιβάλλονται.

Η χρήση της κάρτας έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενισχύοντας τη διαφάνεια σχετικά με τις πραγματικές ώρες εργασίας και την αμοιβή των εργαζομένων.

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Από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 500.000 ακόμη εργαζόμενοι μπαίνουν στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησής τους και να περιοριστούν τα φαινόμενα αδήλωτων υπερωριών.

Με την επέκταση σε πέντε νέους κλάδους, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από το μέτρο προσεγγίζει πλέον τα 2,5 εκατομμύρια. Η εφαρμογή της κάρτας αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά εργασίας όπου οι παραβάσεις του ωραρίου εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα συχνότερα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών.

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Ποιοι εργαζόμενοι εντάσσονται από σήμερα

Η πλήρης εφαρμογή επεκτείνεται στους ακόλουθους πέντε κλάδους:

Κλάδος Ενδεικτικές δραστηριότητες Συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαφήμιση Συμβουλευτικές επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρείες και συναφείς δραστηριότητες γραφείου Επισκευές Επιχειρήσεις επισκευών που υπάγονται στους προβλεπόμενους κωδικούς δραστηριότητας Αποθήκευση και logistics Αποθήκες και υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών Διαχείριση νερού και λυμάτων Επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών Τυχερά παίγνια Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των εργαζομένων

Η Ψηφιακή Κάρτα καταγράφει την έναρξη και τη λήξη της εργασίας, δημιουργώντας ηλεκτρονικό αποτύπωμα του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι:

Η προσέλευση και η αποχώρηση καταγράφονται ηλεκτρονικά , σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής της κάρτας.

, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής της κάρτας. Οι επιπλέον ώρες εργασίας γίνονται ευκολότερα ελέγξιμες , καθώς μπορούν να συγκριθούν με το δηλωμένο ωράριο.

, καθώς μπορούν να συγκριθούν με το δηλωμένο ωράριο. Οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες καταγραφής , ώστε να αποφεύγονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικής και δηλωμένης απασχόλησης.

, ώστε να αποφεύγονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικής και δηλωμένης απασχόλησης. Οι ελεγκτικές αρχές αποκτούν πρόσθετα στοιχεία για τον εντοπισμό παραβάσεων.

Η κάρτα δεν αντικαθιστά τις διατάξεις για το ωράριο, τα διαλείμματα ή την αμοιβή υπερωριών. Αποτελεί εργαλείο ελέγχου της τήρησής τους.

Πρώτη στις παραβάσεις η Ψηφιακή Κάρτα

Παρά την επέκταση του μέτρου, τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν ότι η συμμόρφωση παραμένει σημαντική πρόκληση. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 62.619 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 13.679 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43,67 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 35.414 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, με 9.731 παραβάσεις και πρόστιμα 35,94 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η κατάταξη των παραβάσεων:

Κατηγορία παράβασης Αριθμός παραβάσεων Πρόστιμα Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 2.686 11,69 εκατ. € Μη καταβολή δεδουλευμένων και λοιπών αποδοχών 1.343 3,38 εκατ. € Αδήλωτη εργασία 1.175 13,20 εκατ. € Παρεμπόδιση ελέγχων ή ανακριβή στοιχεία 967 2,02 εκατ. € Παραβάσεις διαδικαστικών υποχρεώσεων 943 1,01 εκατ. €

Μόνο τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 350 παραβάσεις σχετικές με τη χρήση της κάρτας.

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Περισσότερες υπερωρίες εμφανίζονται πλέον στο σύστημα

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των υπερωριών που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το 2024. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες στους κλάδους που εξετάστηκαν, αυξημένες κατά 36,8% σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφονται σε συγκεκριμένους τομείς:

Κλάδος Αύξηση δηλωμένων υπερωριών Χονδρικό εμπόριο +212,8% Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό +172,8% Εστίαση +67,2% Βιομηχανία +15,4%

Το ουσιαστικό ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, είναι οι ώρες που καταγράφονται ηλεκτρονικά να αντιστοιχούν στις ώρες που πραγματικά εργάζεται και πληρώνεται κάθε εργαζόμενος.

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