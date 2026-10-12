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Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύπτοντας πλέον συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή προσέλευσης και αποχώρησης ισχύει από σήμερα για τον τομέα της υγείας, τις τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια και άλλες υπηρεσίες.

Μια δεύτερη φάση επέκτασης του μέτρου έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας κλάδους όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η διαχείριση λυμάτων.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισήμανε την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών κατά 2,7 εκατομμύρια το 2025, συνδέοντας το γεγονός με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

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Σε νέους κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με περίπου 500.000 επιπλέον εργαζομένους να εντάσσονται στο μέτρο. Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από το σύστημα ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια, ενώ η δεύτερη φάση εφαρμογής έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική καταγραφή του χρόνου απασχόλησης στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο μέτρο, με βασικό στόχο τον περιορισμό της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και την ενίσχυση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

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Ποιοι κλάδοι εντάσσονται από σήμερα

Από σήμερα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται πλήρως στους ακόλουθους κλάδους:

Στον τομέα της υγείας, η υποχρέωση αφορά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, καθώς και οι υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Για τους εργαζομένους που υπάγονται στο μέτρο, η προσέλευση και η αποχώρηση από την εργασία καταγράφονται ψηφιακά.

Νέα επέκταση από τις 16 Νοεμβρίου

Η δεύτερη φάση επέκτασης βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική και για τους εργαζομένους στους εξής κλάδους:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών, διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερά παίγνια.

Κεραμέως: Αυξήθηκαν κατά 2,7 εκατ. οι δηλωμένες υπερωρίες το 2025

Τη σημασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων και την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης ανέδειξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Όπως σημείωσε, η εφαρμογή του μέτρου επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, καλύπτοντας πλέον επιπλέον 500.000 εργαζομένους, με τον συνολικό αριθμό όσων υπάγονται στο σύστημα να ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» που επικαλέστηκε η υπουργός, το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το 2024. Σε ορισμένους κλάδους, μάλιστα, η αύξηση έφτασε έως και το 1.200%.

Η υπουργός συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και στην καλύτερη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

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(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)