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Στην εποχή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας περνά και το Δημόσιο, με στόχο να καταγράφεται με ακρίβεια ποιος προσέρχεται, ποιος αποχωρεί και πόσες ώρες βρίσκεται πραγματικά στην υπηρεσία του. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν το νέο σύστημα θα βάλει τέλος ή όχι στο φαινόμενο που έρχεται από παλιά, όπου ένας υπάλληλος έχει μαζί του τις κάρτες τριών ή τεσσάρων συναδέλφων και να τις «χτυπά» για λογαριασμό τους…

Το νέο σύστημα θα καταγράφει ηλεκτρονικά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και τις μεταβολές του ημερήσιου ωραρίου. Προβλέπεται να καλύψει εργαζόμενους στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και προσωπικό των ΟΤΑ, είτε εργάζεται με σχέση δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

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Η εφαρμογή δεν θα γίνει ταυτόχρονα παντού. Θα ξεκινήσει πιλοτικά και στη συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά οι δημόσιοι φορείς, ενώ αναμένονται εξαιρέσεις για εργαζομένους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία ή βρίσκονται σε αποστολή. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τι θα αλλάξει στην πράξη

Τα στοιχεία για τον χρόνο εργασίας θα συγκεντρώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ). Όπου οι υπηρεσίες διαθέτουν ήδη ηλεκτρονικά συστήματα ωρομέτρησης, αυτά θα διασυνδεθούν με το κεντρικό σύστημα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ωραρίου, τον υπολογισμό αποδοχών και υπερωριών, τη στατιστική επεξεργασία και τον έλεγχο νομιμότητας. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει παράλληλα περιορισμούς στη χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Στόχος είναι να αντικατασταθεί η σημερινή ανομοιογενής εικόνα, όπου άλλες υπηρεσίες διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα, άλλες μεικτό σύστημα και άλλες εξακολουθούν να καταγράφουν το ωράριο χειρόγραφα.