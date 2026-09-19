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Διπλό θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία έστειλαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από BBB σε BBB+, με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση στο Baa3, αλλά αναβάθμισε το outlook από σταθερό σε θετικό. Η Moody’s γίνεται έτσι ο τρίτος οίκος μέσα σε περίπου έναν μήνα που δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα, μετά την R&I και την DBRS.

«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συνδέοντας τις αποφάσεις των οίκων με τη δημοσιονομική συνέπεια, τις επενδύσεις και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

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Κοινός παρονομαστής των αξιολογήσεων είναι η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και κυρίως η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Η Scope εκτιμά ότι από 146,1% του ΑΕΠ το 2025, το δημόσιο χρέος θα περιοριστεί περίπου στο 136% το 2026 και θα μπορούσε να προσεγγίσει το 110% το 2031. Σημαντικό ρόλο αποδίδει στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και στις πρόωρες αποπληρωμές, αλλά και στην ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η δημοσιονομική εικόνα. Η Scope καταγράφει για το 2025 πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ και συνολικό πλεόνασμα 1,7%, ενώ επισημαίνει τη βελτίωση των φορολογικών εσόδων μέσω της ψηφιοποίησης και των μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση.

Στην αναπτυξιακή πλευρά, η Scope υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά μέσο όρο με 2,1% την περίοδο 2023-2025, έναντι περίπου 1% στην ΕΕ. Επενδύσεις, τουρισμός, εγχώρια ζήτηση και ευρωπαϊκοί πόροι εξακολουθούν να αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, η Ελλάδα είχε εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδόν το 70% των διαθέσιμων πόρων.