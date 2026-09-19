Μια ακόμη χρονοβόρα διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων περνά στην ψηφιακή εποχή. Από σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα «metavoles» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω της οποίας μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά οι διορθώσεις των ορίων και γενικότερα των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Η νέα εφαρμογή συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον όλα τα στάδια που μέχρι σήμερα απαιτούσαν διαδοχικές ενέργειες και συνεννόηση μεταξύ πολιτών, μηχανικών, δικαστικών επιμελητών και Κτηματολογικών Γραφείων.
Ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνδέεται με κωδικούς Taxisnet, καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επιλέγει μηχανικό και δικαστικό επιμελητή. Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής του. Ο μηχανικός καταχωρίζει τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), με τη ζητούμενη αλλαγή να αποτυπώνεται αυτόματα στον ψηφιακό χάρτη. Ο δικαστικός επιμελητής αναλαμβάνει, όπου απαιτείται, την επίδοση των εγγράφων σε συγκυρίους και ιδιοκτήτες όμορων ακινήτων.
Τα 5 βήματα
Η διαδικασία περιλαμβάνει υποβολή αίτησης, ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κατάθεση απόψεων ή αντιρρήσεων, εξέταση του φακέλου και έκδοση απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής. Στην πρώτη φάση εξαιρούνται υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται το Ελληνικό Δημόσιο, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη.
Με την ενεργοποίηση του «metavoles», το σύνολο των υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι πλέον διαθέσιμο και ψηφιακά.