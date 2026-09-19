Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ακόμη χρονοβόρα διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων περνά στην ψηφιακή εποχή. Από σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα «metavoles» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω της οποίας μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά οι διορθώσεις των ορίων και γενικότερα των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Η νέα εφαρμογή συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον όλα τα στάδια που μέχρι σήμερα απαιτούσαν διαδοχικές ενέργειες και συνεννόηση μεταξύ πολιτών, μηχανικών, δικαστικών επιμελητών και Κτηματολογικών Γραφείων.

Advertisement

Advertisement

Ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνδέεται με κωδικούς Taxisnet, καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επιλέγει μηχανικό και δικαστικό επιμελητή. Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής του. Ο μηχανικός καταχωρίζει τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), με τη ζητούμενη αλλαγή να αποτυπώνεται αυτόματα στον ψηφιακό χάρτη. Ο δικαστικός επιμελητής αναλαμβάνει, όπου απαιτείται, την επίδοση των εγγράφων σε συγκυρίους και ιδιοκτήτες όμορων ακινήτων.

Τα 5 βήματα

Η διαδικασία περιλαμβάνει υποβολή αίτησης, ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κατάθεση απόψεων ή αντιρρήσεων, εξέταση του φακέλου και έκδοση απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής. Στην πρώτη φάση εξαιρούνται υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται το Ελληνικό Δημόσιο, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη.

Με την ενεργοποίηση του «metavoles», το σύνολο των υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι πλέον διαθέσιμο και ψηφιακά.