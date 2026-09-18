Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου.

Το πλάνο περιλαμβάνει συνδυαστική επιδότηση από το κράτος και τα διυλιστήρια ώστε η τιμή να διαμορφωθεί σε προσιτά επίπεδα για τους καταναλωτές.

Παράλληλα εξετάζεται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για τα νοικοκυριά με τις μεγαλύτερες ανάγκες ενόψει του ερχόμενου χειμώνα.

Η κυβέρνηση αναζητά ευρωπαϊκή έγκριση για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η τελική τιμή του καυσίμου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τα τελικά μέτρα στήριξης αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη συνδρομή των διυλιστηρίων ποντάρει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτά επίπεδα όταν αρχίσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου.Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και εταιρειών, ώστε μέρος της επιβάρυνσης από τις υψηλές διεθνείς τιμές να μην περάσει στον καταναλωτή. Σύμφωνα με τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, εφόσον βέβαια δεν υπάρξει νέα σημαντική άνοδος στις διεθνείς αγορές.

Η παρέμβαση των διυλιστηρίων θεωρείται κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη μείωση της τελικής τιμής χωρίς ολόκληρο το κόστος να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα εξετάζεται ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, με μεγαλύτερη στήριξη στα νοικοκυριά που έχουν αυξημένες ανάγκες.

Advertisement

Advertisement

Το βλέμμα στις Βρυξέλλες

Η Αθήνα, ωστόσο, επιδιώκει να αποκτήσει ακόμη ένα «όπλο» απέναντι στις υψηλές τιμές: προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Για να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο μείωσης, απαιτείται ευρωπαϊκή παρέμβαση στους περιορισμούς που θέτει το ισχύον πλαίσιο. Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, μια περαιτέρω μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, από τα 28 έως τα 21 λεπτά ανά λίτρο, θα μπορούσε μαζί με την επίδραση του ΦΠΑ να αφαιρέσει έως περίπου 9 λεπτά από την τελική τιμή.

Η δύσκολη εξίσωση

Η εξίσωση για να πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,65–1,70 ευρώ το λίτρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί στην αγορά πριν από την έναρξη της διάθεσης. Αν, για παράδειγμα, χωρίς έκτακτη στήριξη η τιμή βρίσκεται στα 1,80 ευρώ, μια κρατική επιδότηση 10 λεπτώνκαι μια πρόσθετη έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια αρκούν για να τη φέρουν στα 1,65 ευρώ το λίτρο.

Αν όμως η τιμή βρίσκεται στα 1,90 ευρώ, χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των διυλιστηρίων. Με 10 λεπτά από το κράτος και 10 λεπτά από τα διυλιστήρια, η τιμή υποχωρεί στα 1,70 ευρώ. Εάν τα διυλιστήρια συνεισφέρουν 15 λεπτά, μπορεί να περιοριστεί στα 1,65 ευρώ.

Advertisement

Υπάρχει ανοικτό και το ενδεχόμενο μιας δεύτερης αποκλιμάκωσης αργότερα, εφόσον δοθεί το ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για πρόσθετη προσωρινή μείωση του ΕΦΚ. Με το ενδεικτικό όφελος των 9 λεπτών, μια τιμή 1,70 ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 1,61, ενώ από τα 1,65 ευρώ θα μπορούσε να φτάσει περίπου στο 1,56 ευρώ το λίτρο.

(*) Πιθανά σενάρια επιδότησης

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα.

Advertisement