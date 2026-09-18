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Το σχέδιο προβλέπει την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων στο επίδομα θέρμανσης.

Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση του ποσού του επιδόματος με έμφαση στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Οι αρμόδιοι αξιολογούν το ενδεχόμενο άμεσης επιδότησης στην αντλία, ώστε η μείωση της τιμής να είναι άμεσα αισθητή στους καταναλωτές.

Για τη χρηματοδότηση των μέτρων αναζητούνται πόροι μέσω ανακατανομής δαπανών, αξιοποίησης του κρατικού αποθεματικού και τυχόν πρόσθετων φορολογικών εσόδων.

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Σε τρία επίπεδα εξετάζεται να κινηθεί η νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζεται για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα και αναζητεί πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», ενώ οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου για το θέμα αυτό είναι σχεδόν καθημερινές. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει παραπέμψει τη συζήτηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και την κρατική στήριξη στον Οκτώβριο, διαβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες θα στηριχθούν.

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Λύση σε τρεις άξονες

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το σενάριο που εξετάζεται στηρίζεται σε τρεις άξονες.

Πρώτον, να αυξηθούν τα εισοδηματικά όρια, ώστε να ενταχθούν στο επίδομα θέρμανσης περισσότερα νοικοκυριά. Ιδιαίτερη έμφαση εξετάζεται να δοθεί στις οικογένειες με παιδιά.

Δεύτερον, εξετάζεται οριζόντια αύξηση του ίδιου του επιδόματος, με μεγαλύτερη ενίσχυση κυρίως για όσους κατοικούν στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι σημαντικά υψηλότερες.

Το τρίτο και ακριβότερο σενάριο αφορά πρόσθετη επιδότηση απευθείας στην αντλία, ώστε η παρέμβαση να αποτυπώνεται άμεσα στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Η κυβέρνηση έχει ήδη χρησιμοποιήσει μέσα στο 2026 αντίστοιχο μηχανισμό για το πετρέλαιο κίνησης, με την επιδότηση να συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο στα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Στόχος όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου να ξεκινήσει από το 1,75 ευρώ το λίτρο.



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Πού αναζητούν τα χρήματα

Το μεγάλο ερώτημα είναι το κόστος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο αναζητούν δημοσιονομικό χώρο από τρεις πιθανές πηγές: ανακατανομή δαπανών υπουργείων και φορέων, αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού του προϋπολογισμού για έκτακτες ανάγκες και τυχόν πρόσθετα φορολογικά έσοδα πέραν των στόχων.

Το περιθώριο δεν θεωρείται απεριόριστο. Η κυβέρνηση έχει ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ μόνο οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο κίνησης από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο έχουν εκτιμώμενο κόστος 211 εκατ. ευρώ.

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Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πακέτο που θα φτάνει σε περισσότερα νοικοκυριά, θα δίνει μεγαλύτερη βοήθεια σε όσους έχουν αυξημένες ανάγκες και, εφόσον βρεθούν τα χρήματα, θα μειώνει την τιμή ήδη από την αντλία.



Τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα.