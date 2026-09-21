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Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, αυξημένο επίδομα και παράταση της επιδότησης στο diesel. Η ανακοίνωση των μέτρων κπηγαίνει «πιο μέσα στην εβδομάδα», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τα διυλιστήρια για το μέρος της παρέμβασης που θα αναλάβουν.

Η κυβέρνηση θέλοντας να κρατήσει «εφεδρείες» και «διαθέσιμο κουμπαρά» σχεδιάζει τη νέα δέσμη μέτρων έτσι ώστε να κοστίσουν περίπου 100 εκ. ευρώ, αφήνοντας κάτι περισσότερο από εκατό εκατομμύρια για μια πιθανή νέα παρέμβαση τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο.

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Οι τρεις βασικές παρεμβάσεις είναι:

Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Οκτώβριο. Σήμερα η συνολική έκπτωση είναι 15 λεπτά/λίτρο (10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια), η πρόθεση είναι η στήριξη να συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα.



Επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία. Η διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και, με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς παρέμβαση η τιμή θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 ευρώ/λίτρο. Στόχος είναι να συγκρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, με συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων. Παράλληλα εξετάζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων.

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, με μεγαλύτερη στήριξη κυρίως για ορεινές, ψυχρότερες περιοχές και οικογένειες με παιδιά, κάτι που προβλέπει ήδη το μοντέλο του επιδόματος που εφαρμόζεται. Στο τραπέζι, μάλιστα πέφτει και η πρόταση για αυξημένη προκαταβολή στους δικαιύχους πριν από τα Χριστούγεννα.

Τι γίνεται με βενζίνη και ΕΦΚ

Η βενζίνη μένει, προς το παρόν, έξω από τις άμεσες παρεμβάσεις. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση επιδιώκει ευρωπαϊκή ευελιξία ώστε έκτακτες ενεργειακές παρεμβάσεις να μην επιβαρύνουν τα όρια δαπανών.

Εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό «πράσινο φως», τότε θα μπορούσε να εξεταστεί προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, άρα και στη βενζίνη.