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Μια οργανωμένη επιχείρηση παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε καφέ-μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Στο γραφείο της επιχείρησης, μέσα σε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο, εντοπίστηκαν διάφανες συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών. Οι συσκευασίες δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση, ενώ δεν βρέθηκαν τιμολόγια νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής.

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Στο ισόγειο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, είχε στηθεί χώρος προετοιμασίας ναργιλέδων. Εκεί βρέθηκαν παλιά επώνυμα κουτιά καπνού, με εμφανή φθορά και χειρόγραφες ετικέτες διαφορετικών γεύσεων. Τα κουτιά φέρεται να επαναγεμίζονταν με τον καπνό από τις διάφανες συσκευασίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούνταν να δοθεί «νομιμοφάνεια» στα προϊόντα. Ένσημες ταινίες φορολογίας είχαν αφαιρεθεί από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες και είχαν επανατοποθετηθεί με κολλητική ταινία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά. Βρέθηκαν επίσης κενές συσκευασίες που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, προορίζονταν για αντίστοιχη χρήση.

Δείγματα από τα 20 κιλά καπνού έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση και προσδιορισμό του περιεχομένου τους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο υπολογισμός των δασμών και φόρων που εκτιμάται ότι διέφυγαν από το Δημόσιο.